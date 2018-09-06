Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen “Darülaceze Buluşmaları” kurumun Kültür Merkezinde gerçekleşti. Buluşmaya siyasetçi, akademisyen, bürokratlar, İş adamları, sanat ve spor camiasından önemli isimler katıldı.

Darülaceze Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı’nın sunum gerçekleştirdiği programda, Darülaceze’nin projelendirdiği Sosyal Hizmet Şehri, Yurt Projesi ve Darülaceze Kamu Spotlarının yeraldığı sinevizyon gösterimini yer aldı. Malatyalı, “İzlemiş olduğunuz videoların tamamı kendi imkanlarımızla kendi ekibimiz tarafından yapılmakta ve hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de kendi yayınlarımız olan Darülaceze Bülteni ve Kapı dergisinden servis edilmektedir. Darülaceze’nin tanınırlığının artması, halkımızın kurumumuz hakkındaki farkındalığının çoğalması için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Bu yüzden sosyal medya üzerinden de desteğinizi bekliyoruz.” dedi.

Toplantıda konuşan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, “Biz iyiyiz, demekle iyi olunmuyor. Eğer başkaları takdir ederse gönlümüz ferahlıyor. Göreve geldiğimizden bu yana Darülaceze’nin çehresi tamamen değişti. Eski halini hatırlarsınız. Burada en önemli mesele yapılan işlerin çoğunun maliyetini sponsorların üstlenmesidir. Sizin gibi hayırseverlerin katkısıyla kurumun bütçesine dokunmadan bunca işler yapıldı” diye konuştu.

Etkinliğin sona ermesinin ardından Hamza Cebeci ve yönetim kadrosu, Darülaceze’nin birimlerini dolaşarak bilgi alıp Rehabilitasyon merkezi sakinleriyle bir araya geldiler.