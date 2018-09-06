THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Darülaceze Buluşmaları kurumun kültür merkezinde gerçekleşti

Kurumun kültür merkezinde gerçekleşen “Darülaceze Buluşmaları”na siyasetçi, akademisyen, bürokratlar, iş adamları, sanat ve spor camiasından önemli isimler katıldı.

06 Eylül 2018 Perşembe 13:04
Darülaceze Buluşmaları kurumun kültür merkezinde gerçekleşti

Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen “Darülaceze Buluşmaları” kurumun Kültür Merkezinde gerçekleşti. Buluşmaya siyasetçi, akademisyen, bürokratlar, İş adamları, sanat ve spor camiasından önemli isimler katıldı.

Darülaceze Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı’nın sunum gerçekleştirdiği programda, Darülaceze’nin projelendirdiği Sosyal Hizmet Şehri, Yurt Projesi ve Darülaceze Kamu Spotlarının yeraldığı sinevizyon gösterimini yer aldı. Malatyalı, “İzlemiş olduğunuz videoların tamamı kendi imkanlarımızla kendi ekibimiz tarafından yapılmakta ve hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de kendi yayınlarımız olan Darülaceze Bülteni ve Kapı dergisinden servis edilmektedir. Darülaceze’nin tanınırlığının artması, halkımızın kurumumuz hakkındaki farkındalığının çoğalması için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Bu yüzden sosyal medya üzerinden de desteğinizi bekliyoruz.” dedi.

Toplantıda konuşan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, “Biz iyiyiz, demekle iyi olunmuyor. Eğer başkaları takdir ederse gönlümüz ferahlıyor. Göreve geldiğimizden bu yana Darülaceze’nin çehresi tamamen değişti. Eski halini hatırlarsınız. Burada en önemli mesele yapılan işlerin çoğunun maliyetini sponsorların üstlenmesidir. Sizin gibi hayırseverlerin katkısıyla kurumun bütçesine dokunmadan bunca işler yapıldı” diye konuştu.

Etkinliğin sona ermesinin ardından Hamza Cebeci ve yönetim kadrosu, Darülaceze’nin birimlerini dolaşarak bilgi alıp Rehabilitasyon merkezi sakinleriyle bir araya geldiler.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 13:04
  1. Darülaceze Başkanlığı
  2. Darülaceze Buluşmaları
  3. Darülaceze Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı
  4. Sosyal Hizmet Şehri
  5. Yurt Projesi
  6. Darülaceze Kamu Spotları
  7. II. Abdülhamid Han
  8. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkel'den Türkiye açıklaması
    1. Merkel'den Türkiye açıklaması
    2. Çin'den ABD'ye hodri meydan: Israrcı..
    3. 'Cep'te yeni dönem! Yüzde 80 azaldı
    4. Vazomotor Rinit nedir?
    5. Ev temizliği deyip geçmeyin
    6. Balıkesir TOKİ başvuru şartları 2018
    7. İstanbul Yeni Havalimanı'nın LED..
    8. Ekmeği de boyamaya başladılar
    9. Aysun Bay Karabulut Malatya Turgut..
    10. SHGM "Özgün Helikopter"e özel uçuş..
    11. Yaralı Suriyeliyi 2 kilometre sırtında..
    12. Ali Erbaş açıkladı: Diyanet Akademisi..
    13. Hayrettin Karaman'dan çarpıcı Esed..
    14. Grip olan kişi ne tüketmeli?
    15. Lifli gıdaları hayatınızdan eksik..
    16. PKK sanığının şifreleri deşifre edildi!
    17. Güneş girmeyen eve doktor girer
    18. Darülaceze Buluşmaları kurumun kültür..
    19. Ticaret Bakanlığından un ihracatına..
    20. T24 zânilerin sesi oldu! Akit'i hedef..
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar