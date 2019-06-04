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Darülaceze, bayram coşkusunu ziyaretçileriyle yaşadı

Darülaceze sakinleri bayramın ilk gününde gelen ziyaretçilerle bayram coşkusunu yaşadı.

04 Haziran 2019 Salı 18:53
Darülaceze, bayram coşkusunu ziyaretçileriyle yaşadı

Darülaceze sakinleri bayramın ilk gününde gelen ziyaretçilerle bayram coşkusunu yaşadı. Darülacaze’nin bahçesinde toplanan yaşlılar ve ziyaretçiler saz çalıp şarkılar söyleyerek doyasıya eğlendi.


Darülaceze Huzurevi’nde sabah erken saatlerden itibaren bayram hazırlığı yapıldı. Darülaceze sakinleri bayramlıklarını giyerek, bahçede gelecek olan ziyaretçilerini beklediler. Meraklı gözlerle ziyaretçi bekleyen yaşlıların kimi mutlu bir gün geçirirken kimi de yollarını gözledikleri akrabaları gelmeyince buruk bir bayram geçirdi. Ziyaretçiler yaşlılarla yakından ilgilenerek gün boyu sohbet ederek, onların sıkıntılarını dinledi. Bahçede toplanan yaşlılar ise saz çalıp, şarkı söyleyerek ziyarete gelen vatandaşları doyasıya eğlendirdi.



“Gelmezse bir hayal kırıklığına uğrarım”


Gözünü açıp kapatmadan 20 seneyi geçirdiğini ifade eden Füsun Kaslak, “Çok güzel geçiyor. Ben yalnız bir insanım. Ailem de burası oldu.Çok mutlu geçiyor.20 senedir buradayım.Gözümü açıp kapatmadan 20 seneyi geçirdim.Torunum yok ki. Daha iyi olmaması. Gelmezse bir hayal kırıklığına uğrarım. Allah böyle istemiş böyle olmuş. Ziyaret etmek isteyenlere sevgilerimi gönderiyorum. İnsana en güzel gelen şey; huzur, sağlık ve sıhhat.Allah daha nice bayramlara böyle girmemizi nasip etsin” dedi.



“Eski bayramlar da daha insanlık vardı”


35 senedir burada olduğunu söyleyen Nesrin Ünal, “Beklediğim kimse yok.Çünkü beklemeye fırsat vermiyorlar.Sağ olsunlar geliyorlar. Önceki bayramlara göre arada çok fark var. Eski bayramlar da daha insanlık vardı.Daha saygı ve sevgi vardı.Şimdiki bayramlar da gençler oraya, buraya gidiyor.Yaşlılarını, özürlülerini, böyle düşkünler yurtlarını ziyaret etmeleri lazım. Hiç kimse sağlığına ayaklarına güvenmesin. Genciz diye havalanmasınlar.Her sağlam bir özürlüdür.Bir anda insanoğluna ne olacağı belli olmuyor” diye konuştu.



“Burası cennetin bahçesi”


10 senedir huzur evinde kalan Ercan Pişirir, “Buraya eğer ilk defa geliyorsan, burası cennetin bahçesi.O kapıdan girerken cennetin bahçesine ilk adımını atmış oluyorsun.Cennetini de yarılıyorsun.Buraya her insan gelmez.Kalbinde merhamet damarı olan insanlar gelir. Eski bayramlar çocuklar içindi. Bizde çocuktuk o zamanlar. Bizlere çok güzel geliyordu. Yaşayan bütün varlıkların, düşünebilen her insanın yani herkesin bayramını cani gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 18:53
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