0553 313 94 23

Darp ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ'da bir şüphelinin, iş hanındaki temizlik görevlisini darbetmesinin ardından hırsızlık yapması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:05
Darp ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, bir iş hanındaki temizlik görevlisini darbederek etkisiz hale getiren zanlının, camını kırdığı iş yerinden çok sayıda cep telefonu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülere göre, Gazi Caddesi'nde bulunan Elliler Çarşısı'na giren bir kişi, elindeki sopayla iş hanının temizlik görevlisini döverek, etkisi hale getirdi.

Daha sonra elindeki sopayla iş hanındaki bir iş yerinin camını kıran zanlı, toplam 40 bin lira değerinde olduğu bildirilen 21 cep telefonunu çalarak kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:05
  1. Cep telefonu
  2. Elazığ
  3. HIRSIZLIK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serayla köye göçtüler şimdi de OSB kuracaklar
    1. Serayla köye göçtüler şimdi de OSB..
    2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    3. Marius Sumudica Türk antrenör Şener..
    4. Isparta’da gül kokulu festival korteji
    5. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    6. Kocaali’de metrekareye 50 kilogram..
    7. Görevliyi darp edip, cep telefonlarını..
    8. Cezayir'de rejim yanlısı sendika..
    9. ABD'den İran Devrim Muhafızları'nın..
    10. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    11. Borsada endekslerin değişimi
    12. Borsada işlem hacmi sıralaması
    13. Kaymakam Güven, Pazaryeri Belediyesini..
    14. (Özel) Büfeci, arkadaşının bıraktığı..
    15. Borsada günlük işlemler (2)
    16. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    17. Borsada günlük işlemler (1)
    18. Ödemiş’i sağanak vurdu: Araçlar..
    19. Uşak Valisi Kocabıyık göç yolunda..
    20. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama..
    21. Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı..
    22. Suudi Arabistan ve BAE'nin destek..
    23. TOKİ kurada kazanamayanlar yatırılan..
    24. Askeralma Kanun Teklifi TBMM Genel..
    25. ABD'li müsteşardan Türkiye'ye "terörle..
    26. Liseliler mezuniyeti göbek atarak..
    27. Türkiye'den kritik hamle! S-400'lerin..
    28. Başkan Gökhan Yüksel, yanan fabrikayı..
    29. ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
    30. Pendik’te millet bahçesinde hummalı..
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!