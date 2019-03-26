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Darp iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de broşür dağıtan 3 kişinin darp edilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

26 Mart 2019 Salı 19:22
Darp iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de broşür dağıtan 3 kişinin darp edilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Ertuğurulgazi Mahallesi’nde "Merkez Tepebaşı İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın 24 Haziran seçimlerinde HDP’ye oy istemesi" iddiasıyla el broşürü dağıtan 3 gencin kaçırılarak darp edilmesi olayına ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında D.Ç.F., T.G. ve B.K.K.’yı yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 19:22
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