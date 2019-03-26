Darp iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi Eskişehir’de broşür dağıtan 3 kişinin darp edilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de broşür dağıtan 3 kişinin darp edilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Ertuğurulgazi Mahallesi’nde "Merkez Tepebaşı İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın 24 Haziran seçimlerinde HDP’ye oy istemesi" iddiasıyla el broşürü dağıtan 3 gencin kaçırılarak darp edilmesi olayına ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında D.Ç.F., T.G. ve B.K.K.’yı yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.