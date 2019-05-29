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Darp ettikleri şahsın cep telefonunu gasp eden 5 kişi serbest kaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahsı zorla bindirdikleri otomobilde darp edip cep telefonunu gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 5 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:41
Darp ettikleri şahsın cep telefonunu gasp eden 5 kişi serbest kaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahsı zorla bindirdikleri otomobilde darp edip cep telefonunu gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 5 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bülent T. (27) daha önce tanıştığı S.D. (24) isimli kadın ile İzmit Otogarı’nda buluştu. Otele doğru yürümeye başlayan ikiliyi H.E. (27) arkadan takip etti. Yürüyerek otel önüne gelen ikiliyi takip eden H.E.’nin işaret vermesinin ardından plakası belirlenemeyen otomobil otel önüne geldi. S.T. (28), M.Y.T. (26), H.E. (27), Y.İ.E. (26) isimli şahıslar ve S.D. isimli kadın tarafından Bülent T. zorla gelen otomobile bindirildi. Arabanın içinde darp edilen Bülent T.’nin üzerinden para çıkmayınca şüpheliler yaklaşık 2 bin değerindeki telefonunu gasp edip kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde şahısların kimlikleri tespit edildi. İzmit Yenişehir Mahallesi’nde bir ikamete düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen S.D., S.T., M.Y.T., H.E., Y.İ.E. isimli şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. İşlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahısların 5’inin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:41
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