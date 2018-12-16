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Darp anı güvenlik kamerasında

İzmir'de bir kişinin, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Talat Ö. ve yanındaki akrabaları tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

16 Aralık 2018 Pazar 20:35
Darp anı güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişinin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Talat Ö. ve 3 akrabası tarafından darbedilmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSBİ) vidanjör firması bulunan Ahmet Yaşar I. (21), gece bir kahvehanede karşılaştığı Talat Ö. ve 3 akrabası tarafından darbedildiğini ve 2 dişinin kırıldığını iddia ederek jandarmaya şikayetçi oldu.

Ahmet Yaşar I. şikayet dilekçesinde, Talat Ö. ile bir işçinin kendi firmalarında çalışmayı tercih etmesi nedeniyle tartıştıklarını, küfür ve hakaretlerde bulunan Talat Ö'nün kendisine kahvehanedeki sandalyeyle saldırdığını ileri sürdü.

Talat Ö.'nün akrabaları A.Ö, Ö.Ö. ve S.Ö'nün de karıştığı kavganın büyüdüğünü ifade eden Ahmet Yaşar I, olaydan sonra gittiği Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde darp raporu aldığını ve olayda 2 dişinin kırıldığını belirtti.

Olaydan sonra jandarmaya çağrılan Talat Ö'nün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Talat Ö'nün yerel seçimlerde Kemalpaşa Belediye Başkan aday adaylığı için CHP'ye müracaatta bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan arbede çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda, kahvehaneden çıkarak kapı önünde bekleyen kişiye başka birinin yönelmesi görülüyor. Kayıtlarda içeriden çıkanların da olaya karışması ile çevredekilerin kavgayı ayırmak için çaba harcaması yer alıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 20:35
  1. CHP aday adayı
  2. darp iddiası
  3. ifade
  4. jandarma
  5. kavga

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