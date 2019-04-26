Darıca’da sünnet kayıtları başladı

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni için kayıtlar başladı.

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni bu yıl da deva ediyor. 5 yaş ve üzeri çocuklar için kayıtların alınacağı sünnet şöleni için müracaatlar başladı. Çocuklarını ücretsiz olarak sünnet etmek siteyen vatandaşların kayıt işlemleri Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Kayıtların tamamlanmasının ardından sünnet kıyafetlerinin dağıtılacağı ve tüm masrafların Darıca Belediyesi tarafından karşılanacağı sünnet şöleni için vatandaşların, muhtarlıklardan alınacak fakirlik il muhaberi ve çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Darıca Belediyesi’ne başvurmaları gerektiği belirtildi. Kayıtlar 600 kişilik kontenjanın tamamlanmasının ardından sona erecek.