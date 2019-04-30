0553 313 94 23

Darıca’da Ramazan öncesi denetimler arttı

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesi halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren fırın ve pastanelerin imalathanelerindeki denetimlerini artırdı.

30 Nisan 2019 Salı 13:24
Darıca’da Ramazan öncesi denetimler arttı

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesi halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren fırın ve pastanelerin imalathanelerindeki denetimlerini artırdı.


Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesinde özellikle halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren fırın ve pastanelerin imalathanelerini denetledi. Ekipler işyeri ve personel temizliği başta olmak üzere ürünlerin gramajları, etiket fiyatları, yerli üretim logosunun olup olmadığı ve imalatta kullanılan malzemelerin sağlıklı olup olmadıklarını denetleyerek, kurallara uymayan işyerlerine gerekli cezai müeyyideleri uyguluyorlar.


Ramazan Ayı Boyunca Denetimler Sürecek


Yetkililer Ramazan ayı boyunca gıda üretimi yapan firmalar ve fırınlar başta olmak üzere halkın hijyenik şartlara uygun gıda tüketimi sağlanması için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini ifade ettiler. Özellikle Ramazan aylarında halkın büyük rağbet gösterdiği ramazan pidelerinin gramajları ve fiyatları konusundaki spekülasyonlara son vermek amacıyla ekipler ramazan ayı boyunca denetim yapacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 13:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tel Rıfat kırsalında Türk Birliği’ne saldırıda 3 Türk, 1 OSÖ askeri yaralandı
    1. Tel Rıfat kırsalında Türk Birliği’ne..
    2. Salihli’de üretici kadın pazarı ilgi..
    3. Durbakayım güven tazeledi
    4. Hatalı park itfaiyeye zor anlar..
    5. Antalya’da ilkokulda korku dolu anlar
    6. MAKÜ Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu..
    7. BAKKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu..
    8. Tosya Belediyesi, mesire alanlarında..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    10. Büyükşehir’den “Yerel Hayvan Koruma..
    11. Kiraladığı evlerdeki eşyaları satıp..
    12. Sol sendikalardan 1 Mayıs zorbalığı!..
    13. Göynük Kanyonu’nda, ’An be an’ sergisi
    14. Kaburga ağrısı için hangi doktora..
    15. Öğretmenlere "dijital iletişim..
    16. Otokar IDEF 2019’da yeni zırhlı..
    17. Isparta’da ilk ve ortaokul..
    18. (Özel) Üniversite mezunu Hüsne..
    19. 15 Temmuz şehidi Mahmut Eren’e devlet..
    20. FETÖ’cü T24 sitesi sapkınlara sahip..
    21. Emniyet’ten radarla hız denetimi
    22. FETÖ'den aranan iş adamı sahte..
    23. Emekli polisler arasında silahlı kavga
    24. Niğde Hizmet-İş Sendikası Başkanı..
    25. Borsa ilk yarıda yükseldi
    26. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü..
    27. E-5’in cazibesiyle 217 milyon kazandı
    28. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    29. Herşeye rağmen zayıflayamıyorsanız...
    30. Seçer: "Mersin’de hummalı bir çalışma..
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Cübbeli Ahmet Hoca: Saadet'e oy veren kardeşlerimiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca: Saadet'e oy veren kardeşlerimiz...

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    İmamoğlu'ndan ucuz şov!
    İmamoğlu'ndan ucuz şov!
    28 Şubat kafalı doktor
    28 Şubat kafalı doktor