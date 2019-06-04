Darıca’da kent bayramlaşması heyecanı

Darıca’da düzenlenen kent bayramlaşmasında vatandaşlar bir araya gelerek kent protokolüyle bayramlaştı.

Darıca’da Ramazan Bayramı Çınaraltı Meydanı’nda yapılan bayramlaşma programına ilgi yoğun oldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe protokolü, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı bayramlaşma programında protokol üyeleri vatandaşların bayramını kutlarken Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç dua ederek birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

Bayramlaşma programlarında kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise bütün İslam Aleminin bayramını tebrik etti. Bıyık,“Siz değerli Darıca halkımızın nezdinde bütün vatandaşlarımızın ve Müslüman Aleminin Mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Belediye Başkanı olarak ilk bayramımızı huzur içinde geçiriyoruz. Sevdiklerimizle birlikte nine huzurlu bayramlara erişmenizi Rabbimden niyaz diyorum” dedi.

Bayramlaşma programı protokolün vatandaşların bayramını tebrik etmesi ile son buldu.