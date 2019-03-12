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Darıca’da botanik park açıldı

Darıca Belediyesi tarafından Emek Mahallesi’nde yapılan Botanik Park düzenlenen törenle hizmete açıldı.

12 Mart 2019 Salı 16:14
Darıca’da botanik park açıldı

Darıca Belediyesi tarafından Emek Mahallesi’nde yapılan Botanik Park düzenlenen törenle hizmete açıldı.

 

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Ak Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık’ın da katıldığı açılışta, meclis üyeleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar hazır bulundu. Programda söz alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Öylesine güzel hizmetler oldu ki ülkemizde, bundan sonrada daha büyük işler olması için birliğimizi ve beraberliğimiz bozmayalım. Mahallelerimize yaptığımız bu hizmetlerin devam edeceğine inanıyorum. Birlik ve beraberlik içinde 15 yılı geçirdik. Bir eksiğimiz ve hatamız oduysa hakkınızı helal ediniz. Birileri konuşuyor, AK Parti yapıyor, bizler yapıyoruz. Bizlere inanın ve güvenin, Cumhurbaşkanımıza inanın ve güvenin” dedi.

 

Konuşmaların ardından, açılış kurdelesi sağanak yağış altında kesilerek Botanik Park hizmete girdi. Programın ardından açılışa katılan vatandaşlara Darıca Belediyesi yemek ikramında bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:14
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