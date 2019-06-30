0553 313 94 23

Darıca’da asfalt seferberliği

Darıca’da yol bakım ve onarım ekipleri hummalı bir şekilde çalışarak bozulan yolları onarıyor.

30 Haziran 2019 Pazar 12:32
Darıca’da asfalt seferberliği

Darıca’da yol bakım ve onarım ekipleri hummalı bir şekilde çalışarak bozulan yolları onarıyor.


Darıca’da bozulan yollar hummalı bir şekilde onarımdan geçiyor. Sokaklardaki çukurların kapatılması için asfalt yama ekipleri 7/24 seferber olmuş durumda. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla bozulan yolların bakım ve onarımı için özel bir ekip kurulurken oluşturulan ekip, vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplere anında müdahale ediyor. Vatandaştan gelen talep ve şikayetler bir havuzda toplanırken Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, başvuruları inceleyerek işleme alıyor. Cadde ve sokaklarda meydana gelen dezenformasyonları onararak çözüme kavuşturan Darıca Belediyesi’nin yeni uygulaması vatandaşlar tarafından da beğeni topluyor.


Bozuk yolları onarılıyor


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sokaklardaki çukurların bir an önce kapatılması için talimat verirken önceliklerinin insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. Başkan Bıyık, “Seçimden önce vatandaşlarımızdan en çok bozuk yollar ve sokaklardaki çukurlardan şikayet alıyorduk. Biz de seçim beyannamemizde sokaklardaki çukurların kapanması için ekip kuracağımızın sözünü vermiştik. Seçimden hemen sonra belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz özel ekiple sokaklardaki çukurlara anında müdahale etmeye başladık. Darıca’da yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Vatandaşın evinin önündeki çukuru kapatamadıktan sonra yapacağımız hiçbir projenin önemi kalmıyor. İnsan merkezli belediyecilik anlayışını her alanda uygulayacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    2. Düğün dönüşü feci kaza! Otomobil ikiye..
    3. 5 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 5..
    4. PAOK, Miroslav Stoch'u transfer etti
    5. Sapanca SGM’de ‘Kur’an-ı Kerim’i..
    6. Japonya'ya zeytinyağlı sarma ihraç..
    7. Eskişehir’de değişken ekmek fiyatları
    8. Dikey Geçiş Sınavı yapıldı
    9. Genç Atölye’ye 940 başvuru
    10. Büyükçekmece Körfezi Açıkdeniz Yüzme..
    11. Vatandaşların yol isyanı
    12. Fiat 500 ailesi, Avrupa'da 3 milyon..
    13. Durdurulan 3 araçtan 23 göçmen çıktı
    14. Japonlar Tokat yaprağı yiyecek
    15. Öğretmenlerle ’Bireysel Gelişim’..
    16. Başkan Soyer, yüzerek mesaj verdi:
    17. Koyun yüklü kamyonette 101 kilo 213..
    18. 15 yıldır aynı yere yuva yapıyorlar
    19. ‘Yunus’un dilinden Yunus’ konferansı
    20. Kocası için üretmişti şimdi yurt..
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!