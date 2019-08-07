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Darıca zabıtasıbayram öncesi denetimleri artırdı

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Kurban Bayramı öncesi halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren fırın ve pastanelerin imalathaneleri ile gıda üretim ve satış yerlerinde denetimlerini artırdı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:05
Darıca zabıtasıbayram öncesi denetimleri artırdı

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Kurban Bayramı öncesi halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren fırın ve pastanelerin imalathaneleri ile gıda üretim ve satış yerlerinde denetimlerini artırdı.


Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde özellikle halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren fırın ve pastanelerin imalathanelerindeki denetimlerini artırdı. Ekipler iş yeri ve personel temizliği başta olmak üzere ürünlerin gramajları, etiket fiyatları, yerli üretim logosunun olup olmadığıve imalatta kullanılan malzemelerin sağlıklı olup olmadıklarını denetleyerek, kurallara uymayan iş yerlerine gerekli cezai müeyyideleri uyguluyorlar. Yetkililer Kurban Bayramı boyunca denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini ifade ettiler. Özellikle gıda sektöründe hizmet veren iş yerlerinde denetimlerin devam edeceğini belirten yetkililer, eksikliği tespit edilen iş yerleri ile ilgili gerekli tutanaklar tanzim edilerek cezai işlemler uygulandığını, vatandaşların da bu noktada gördüğü eksiklikleri ilgili yerlere bildirmesi temennisinde bulundular.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:05
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