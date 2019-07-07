Darıca sahilinde cazibe merkezi olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca eski askeri alanının sahil bölgesinde inşa edilen park, bölgenin cazibe merkezi olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine 2018 yılında yapılan anlaşma ile devredilen 930 dönümlük Darıca Askeri Alanın sahil bölgesi, 15 Temmuz 2019 tarihinde vatandaşların kullanımına açılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun ve hummalı çalışmaları sonucunda tamamlanan sahil, yeşil alanlar, sosyal tesisler, kafeler ve diğer kentsel donatılar ile bölgenin cazibe merkezi olmaya şimdiden aday.

Proje kapsamında sahil bölgesine biri 60 metre diğeri 40metre olmak üzere iki adet dalga kıran inşa edildi. 2 bin 100 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde yürüyüş ve bisiklet yolu yapıldı. Çalışmalarda 436 metre uzunluğunda Gebze taşından taş duvar inşa edilirken sahil şeridine bin 200 metre uzunluğunda büyük taşların yerleştirilmesi gerçekleştirildi. Çınaraltı dinlenme alanına bin 900 metrekare granit küp taştan meydan düzenlemesi, 80 metre podima taşından pusula imalatı ve 2 adet 300 metre uzunluğunda kumsal sahil yapıldı. Açılışına kısa bir süre kalan Darıca Eski Askeri Alan sahil bölgesinde 1 adet kafeterya ve baskı beton yol imalatı ise kısa sürede bitirilerek açılışa yetiştirilecek.

Birçok sosyal donatının inşa edildiği sahil bölgesinde çocuklar da unutulmadı. Proje kapsamında içerisinde 1 adet teleferikli çocuk oyun grubu, 1 adet tek kuleli ve 2 adet çift kuleli çocuk oyun grubu, 1 adet örümcek oyun grubu, 1 tek kale mini futbol sahası ve macera parkı bulunan çocuk oyun köyü inşa edildi. Ayrıca engelli çocuklar için de oyun grubu ve 20 araçlık engelli otoparkı yapıldı.