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Darıca Gençlerbirliği'nde Derelioğlu ile yollar ayrıldı

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu: - "Yönetim kurulu tarafından sözleşme tek taraflı feshedilmiştir"

07 Aralık 2018 Cuma 15:21
Darıca Gençlerbirliği'nde Derelioğlu ile yollar ayrıldı

KOCAELİ (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nde teknik direktör olarak görev yapan Oktay Derelioğlu, yönetim kurulu tarafından sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiğini bildirdi.

Derelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Darıca Gençlerbirliği'nde teknik direktör olarak 15 Ekim'de göreve başladığını belirterek, o günden bu yana yönetimin kendisi ve ekibine anlaşma şartlarında yer alan peşinat, maaş ve hak edilen prim de dahil olmak üzere hiçbir ödeme yapmadığını kaydetti.

Bunun üzerine 3 Aralık'ta alacaklar için kendilerinin futbolcular gibi hukuki yola başvurduğunu aktaran Derelioğlu, "Bunun neticesinde ekibimizin takıma ligdeki ve Türkiye Kupası'ndaki katkısını gözetmeden hak edişlerimizin talebi gerekçe gösterilerek talihsiz bir kararla bugün yönetim kurulu tarafından sözleşmelerimiz tek taraflı feshedilmiştir. Tüm spor kamuoyunun bilmesini isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Derelioğlu, kulüpte futbolcularla vedalaştı.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:21
  1. Darıca Gençlerbirliği
  2. Oktay Derelioğlu
  3. TFF 2. Lig Kırmızı Grup

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