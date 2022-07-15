Darıca, 15 Temmuz’da demokrasi nöbetinde buluşacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Darıca’da gün boyu devam edecek etkinliklerle kutlanacak. Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesi’nin birlikte düzenleyeceği etkinlikler 15 Temmuz Cuma Günü saat 12.30’da Eyüboğlu Camii’nde Mevlid-i Şerif programı ile başlayacak. Saat 14.00’da şehitlik ziyareti ile devam edecek anma etkinlikleri akşam saat 20.00’de Darıca Belediyesi önünden başlayacak yürüyüşle devam edecek ve 21.00’de Dudayev Sahili’nde bulunan Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek anma programı ile son bulacak. Amfi tiyatroda Darıca protokolü vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tutacak.

Bıyık:“Şehitlerimizi unutmayacağız”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 15 Temmuz’u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz’da ülkesi için canını veren başta Darıcalı polisimiz Edip Zengin ve 251 şehidimiz ile tüm gazilerimizi saygıyla anıyor, milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimi milletimizin hafızalarında ve vicdanlarında hiçbir zaman unutulmayacak bir yere sahiptir. Milletlerin tarihinde önemli dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz da Türk milletinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Milletimiz o gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman vurguladığı tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet şiarı etrafında bir araya gelerek imandan bir duvar örmüştür. Hain FETÖ’nün alçak darbe girişimine ve uluslararası güçlerin büyük bir operasyonuna karşı çıkan aziz milletimiz kendi iradesine zincir vurulamayacağını dünyaya ilan etmiştir. Türk milleti, geçmişte Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği birlik beraberlik gibi 15 Temmuz’da da aynı ruh ve aynı inançla ülkemiz üzerinde oynanmak istenen tüm oyunları bozmuştur.

Allah bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın

15 Temmuz gecesi milletimiz; ‘Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir’ diyen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkmıştır. ‘Yeter! Söz milletindir’ diyen demokrasi şehidimiz merhum Başbakanımız Adnan Menderes’in emanetine sahip çıkmıştır. Vatan müdafaasında gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmıştır. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın ki aziz Türk milleti bayrağına göz dikenlere her zaman gerekli dersi verecektir. Büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan 15 Temmuz’un yıl dönümünde, bir kez daha Allah’ın yardımı ve milletin cesaretiyle başarısızlığa uğratılan darbe girişimi sırasında şehit olan 251 vatandaşımızı rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Yapılan bu ihaneti asla unutmayalım, unutturmayalım. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizi 15 Temmuz gecesi düzenleyeceğimiz yürüyüş ve demokrasi nöbetine davet ediyorum.”