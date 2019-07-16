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Darıca 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

Darıca Kaymakanlığı ve Darıca Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Darıca’da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

16 Temmuz 2019 Salı 15:03
Darıca 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

Darıca Kaymakanlığı ve Darıca Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Darıca’da çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesi’nin birlikte düzenlediği etkinlikler Nenehatun Mezarlığı’ndaki şehitlikler ziyareti ile başladı. Bağlarbaşı Merkez Camii’nde öğle namazının ardından okunan Mevlid-i Şerif’le devam eden etkinlikler Çınaraltı Meydanı’ndan Darıca Kent Meydanı’na kadar yapılan Kortej Yürüyüşü’nün ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Anma Programı ile son buldu.


Darıca Şehitliği’nde düzenlenen programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü ismail Oğuz, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Programda şehitlerimiz için Kur’an-Kerim okunurken, program Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç tarafından okunan dua ile son buldu. Etkinlikler Bağlarbaşı Merkez Camii’nde öğle namazının ardından okunan Mevlid-i Şerif’le devam ederken, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte Darıca Belediye Başkanı Mzuaffer Bıyık, 15 Temmuz’da şehit edilen Edip Zengin’in annesini ziyaret etti.


Darıca Belediye Başkanı Başkanı Muzaffer Bıyık meydanda toplanan kalabalığa bir konuşma yaparken, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik ve kararlı duruşu ile halkını meydanlara davet etmesiyle birlikte hain darbe girişimi milletin karşısında başarısız olarak yerini şanlı bir destana bırakmıştır. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 3. Yıldönümünde bir kez daha demokrasiye darbe vurmak isteyenleri lanetliyor başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere darbeye direnen tüm duyarlı vatandaşlarımızı şükran ve minnetle yad ediyorum. Bundan 3 yıl önce 15 Temmuz 2016’da yaşanan o karanlık gece hepimizin hafızalarında tazeliğini koruyor. Gözü dönmüş FETÖ’cü hainler emellerine ulaşmak için gözlerini kırpmadan bu vatanın evlatlarını hunharca şehit ederken göğsünde iman ve yüreğinde vatan sevgisi olan kardeşlerimiz ise geçmişte atalarından miras kalan bağımsızlık ve bayrak aşkıyla darbeye direniyordu. Ülkemizin dört bir yanında ellerinde ay yıldızlı bayraklarıyla meydanlara koşan milyonlarca vatandaşımızın direnişi tüm dünya mazlumlarına da örnek olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik ve kararlı duruşu ile halkını meydanlara davet etmesiyle birlikte hain darbe girişimi milletin karşısında başarısız olarak yerini şanlı bir destana bırakmıştır” dedi.


Daha sonra etkinlikte konuşma yapan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’da vatandaşları selamlayarak, “Başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet anıyorum, gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum, anma programlarının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür diyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:03
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