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Biyografi

Daria Kyryliuk kimdir nerelidir? Daria Kyryliuk’u kim darp etti?

Son dakika haberi… Ukraynalı model Daria Kyryliuk’un darp iddiası günlerdir konuşuluyor. bomba gibi düştü. Daria, Çeşme’de güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği iddiaları gündem oldu. Daria Kyryliuk kimdir nerelidir? Daria Kyryliuk hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:31:00 - 2020-08-04 10:32:33
Daria Kyryliuk kimdir nerelidir? Daria Kyryliuk’u kim darp etti?

Çeşme’deki The Beach of Momo’ya giden Daria Kyryliuk, çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Darp iddiaları sonrası Daria Kyryliuk’un kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Modellik yapan Daria Kyrliuk 8 Temmuz 1997 yılında dünyaya geldi. Henüz 12 yaşındayken ilk çekimini gerçekleştirdi. İç mimarlık eğitimi gören Daria Kyryliuk eğitimini devam ettirmeyi çalışıyor.

 

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