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Gündem Süleyman Soylu'ya karşı Dargeçit'te provokasyon! PKK'ya yakın birkaç esnaf kepenk kapattı
Gündem

Süleyman Soylu'ya karşı Dargeçit'te provokasyon! PKK'ya yakın birkaç esnaf kepenk kapattı

PKK terör örgütüne yakın Mezopotamya Haber Ajansı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun esnaf ziyaretinde Dargeçit'li birkaç esnafın kepenk kapattığını yazdı. Ajans, haberinde tüm Dargeçit esnafının kepenk kapattığı algısını oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 23:58:00 - 2022-09-12 00:06:07
Süleyman Soylu'ya karşı Dargeçit'te provokasyon! PKK'ya yakın birkaç esnaf kepenk kapattı

 Yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi temasta bulunmak üzere Mardin'e gitti.

Bakan Soylu, Dargeçit ilçesinde esnafları da ziyaret etti.

Dargeçit'te PKK'ya yakın birkaç esnaf provokasyona soyunarak Bakan Soylu'nun ziyareti esnasında kepenk kapattı.

PKK terör örgütüne yakın haber ajansı Mezopotamya ise tüm Dargeçit'li esnaf kepenk kapatmış algısı oluşturmaya çalışarak, "Dargeçit'te Soylu protestosu" başlıklı haberinde, "Dargeçit'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yapacağı esnaf ziyareti, protesto amacıyla esnafın kepenk kapatması nedeniyle yarıda kesildi." ifadelerini kullandı.

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