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Dargeçit'e temiz içme suyu müjdesi

Yapımı Mardin Büyükşehir Belediyesi ve DSİ iş birliğiyle 28 milyon liralık bütçeyle tamamlanan İçmesuyu Terfi Sistemi sayesinde vatandaşlar sağlıklı içme suyuna kavuştu

30 Mart 2019 Cumartesi 16:41
Dargeçit'e temiz içme suyu müjdesi

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışma ile Dargeçit ilçe merkezi ile Kılavuz ve Sümer beldeleri temiz içme suyuna kavuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) ile DSİ tarafından yapımı tamamlanan Dargeçit İçmesuyu İsale Hattı hizmete girdi.

Proje kapsamında yapımı tamamlanan 28 milyon lira bütçeli 33 kilometrelik isale hattı ve 3 terfi merkezi, ilçe merkezi ile Sümer ve Kılavuz beldelerine, Germiyo kaynağından temiz içme suyu aktarılacak.

Yıllık 3,46 milyon metreküp içme kullanma suyu temin edilen tesisler, bu yerleşim yerlerinde temiz içme suyu ihtiyacını 2045 yılına kadar karşılayacak.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezden kırsala bütün vatandaşlara en kaliteli içme sularını ulaştırma gayretleri içinde olduklarını söyledi.

Kısa bir süre içerisinde Derik, Ömerli ve Yeşilli ilçeleri ile Artuklu ilçesinin Kabala Mahallesi'nin ardından Dargeçit ilçesinde de vatandaşlara sağlıklı içme suyunu götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Yaman, "İlçelerimizin tamamının içme suyu meselesini masaya yatırdık, çözüm adına ciddi çalışmalar yaptık. Yaptığımız çalışmalar ve hizmete aldığımız tesisler ile bu problemi ortadan kaldırdık." dedi.

Bu yerleşim yerlerinde içme suyu problemini kökünden çözdüklerini vurgulayan Mustafa Yaman, şöyle devam etti:

"Bütün şehirde mesai arkadaşlarımızla yoğun bir çalışma ortaya koyuyoruz ve şehre dokunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve hükümetimizin desteğiyle her alanda ve herkese hizmet ediyoruz ve edeceğiz. Belediyenin imkanlarıyla kırsal ile şehir merkezindeki vatandaşlarımızın yaşam konforunu eşitlemeye çalışıyoruz. İçme suyu noktasında da bütün ilçelerin ihtiyacını karşılamak için çok önemli projeleri DSİ ile hayata geçirdik ve geçiriyoruz. Uygun bir su kaynağından su getirip, vatandaşlarımızı memba kalitesinde içme suyuyla buluşturuyoruz. Hemen hemen bütün ilçelerimizin 25 yıllık su sorunu çözüldü."

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:41
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