Darfur’daki barış çabaları

BERLİN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin’de, Sudan hükümeti ve Darfur'daki iki isyancı grup arasında resmi barış müzakerelerine başlanmasına ilişkin bir anlaşma imzalandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan hükümeti ile Darfur’daki isyancılar arasında barış müzakerelerine başlanması ve ateşkes istendiği yönünde bir anlaşma sağlandığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığında düzenlenen imza töreninde, tarafların yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve Darfur bölgesinde görev yapan Birleşmiş Milletler-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü (UNAMID) Başkanı Jeremiah Mamabolo'nun da anlaşmaya imza attığı ifade edilen açıklamada, törende Katar Özel Temsilci Mutlak el-Kahtani ve Alman Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Walter Lindner ile ABD, Fransa, İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği'nden temsilcilerin de hazır bulunduğu aktarıldı.

Anlaşmanın Sudan hükümeti ile Darfur’daki iki silahlı grup arasında yaklaşık iki yıldır devam eden gayriresmi arabuluculuk sürecinin sonucu olduğu ifade edilerek tarafların resmi müzakerelerin ocak ayında Katar'ın yönetiminde Doha’da başlaması yönünde de anlaştığı kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı açıklamada, görüşmelerin başarılı geçmesinden ve barış müzakerelerinin resmen sürdürüleceğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmelerde tüm tarafların uzlaşmacı tutum sergilediğini ve karşılıklı güven gösterdiğini anlatan Maas, bu anlaşmayla Sudan’daki barış için önemli bir adım atıldığını vurguladı. Maas ayrıca tüm tarafları müzakere sürecinde yapıcı olmaya çağırdı.

Sudan'ın Darfur bölgesinde 2003'ten beri Sudan ordusu ile isyancılar arasında çıkan çatışmalara sahne oluyor. BM istatistiklerine göre söz konusu çatışmalarda 300 bin kişi öldü, yaklaşık 2,5 milyon kişi ise yerlerinden edildi.



