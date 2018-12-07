THY- Euroleague
0553 313 94 23

Darfur’daki barış çabaları

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Sudan hükümeti ve Darfur'daki iki isyancı grup arasında resmi barış müzakerelerine başlama konusunda anlaşma imzalandı

07 Aralık 2018 Cuma 02:58
Darfur’daki barış çabaları

BERLİN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin’de, Sudan hükümeti ve Darfur'daki iki isyancı grup arasında resmi barış müzakerelerine başlanmasına ilişkin bir anlaşma imzalandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan hükümeti ile Darfur’daki isyancılar arasında barış müzakerelerine başlanması ve ateşkes istendiği yönünde bir anlaşma sağlandığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığında düzenlenen imza töreninde, tarafların yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve Darfur bölgesinde görev yapan Birleşmiş Milletler-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü (UNAMID) Başkanı Jeremiah Mamabolo'nun da anlaşmaya imza attığı ifade edilen açıklamada, törende Katar Özel Temsilci Mutlak el-Kahtani ve Alman Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Walter Lindner ile ABD, Fransa, İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği'nden temsilcilerin de hazır bulunduğu aktarıldı.

Anlaşmanın Sudan hükümeti ile Darfur’daki iki silahlı grup arasında yaklaşık iki yıldır devam eden gayriresmi arabuluculuk sürecinin sonucu olduğu ifade edilerek tarafların resmi müzakerelerin ocak ayında Katar'ın yönetiminde Doha’da başlaması yönünde de anlaştığı kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı açıklamada, görüşmelerin başarılı geçmesinden ve barış müzakerelerinin resmen sürdürüleceğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmelerde tüm tarafların uzlaşmacı tutum sergilediğini ve karşılıklı güven gösterdiğini anlatan Maas, bu anlaşmayla Sudan’daki barış için önemli bir adım atıldığını vurguladı. Maas ayrıca tüm tarafları müzakere sürecinde yapıcı olmaya çağırdı.

Sudan'ın Darfur bölgesinde 2003'ten beri Sudan ordusu ile isyancılar arasında çıkan çatışmalara sahne oluyor. BM istatistiklerine göre söz konusu çatışmalarda 300 bin kişi öldü, yaklaşık 2,5 milyon kişi ise yerlerinden edildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 02:58
  1. anlaşma
  2. Berlin
  3. Darfur
  4. Sudan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolombiya’da öğrenci protestoları: 2 gözaltı
    1. Kolombiya’da öğrenci protestoları: 2..
    2. Beşiktaş Babel'in alternatifini..
    3. Gösterilere katılan liselileri böyle..
    4. Yıldız futbolcuya flaş çağrı!..
    5. Darfur’daki barış çabaları
    6. Emre Bol'dan Fenerbahçe yorumu:..
    7. 8 üniversite bünyesinde yeni fakülte..
    8. Başkente mevsimin ilk karı yağdı
    9. GÜNCELLEME - BM Genel Kurulu, ABD'nin..
    10. Nijerya'da bebeklerin yüzde 70'i kayıt..
    11. Türk-Amerikan ilişkileri Washington'da..
    12. Lübnan, İsrail'i BM'ye şikayet edecek!
    13. Karabük merkezli FETÖ operasyonu! 3..
    14. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na..
    15. Sayı durmadan artıyor! 700'den fazla..
    16. Esenboğa'da operasyon! 16 kişi..
    17. Orduya ateş izni! Uyarı yapmadan hedef..
    18. Sakarya'da uyuşturucu operasyonu! Bin..
    19. Fransa'da 700'den fazla lise öğrenci..
    20. Kuzey Ege Denizi'nde gemi kazası
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi