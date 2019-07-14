Darende’ye kültür merkezi

Darende’ye bağlı Başkaya Mahallesinde yapımı tamamlanan kültür merkezi törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan kültür merkezini yapımında emeği geçen mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise “Darende çalışkan ve güzel insanların yaşadığı örnek ilçelerimizden biridir. Kültür merkezinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Bugün katılımcı belediyeciliğin en güzel örneğini gördüm. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin örneğini gördüm.Bu örneği sizler bizlere yaşattınız, benemeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, kültür merkezinin bir dayanışma örneği içinde yapılmasının kendisini mutlu ettiğini kaydederek, merkezin ilçenin kalkınmasında önemli bir greövi yerine getireceğini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, AK Parti olarak yaptıkları hizmetlere dikkat çekti.

Konuşmalarına ardından merkezin açılışı yapıldı.