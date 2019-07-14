0553 313 94 23

Darende’ye kültür merkezi

Darende’ye bağlı Başkaya Mahallesinde yapımı tamamlanan kültür merkezi törenle hizmete açıldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:08
Darende’ye kültür merkezi

Darende’ye bağlı Başkaya Mahallesinde yapımı tamamlanan kültür merkezi törenle hizmete açıldı.


Açılışta konuşan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan kültür merkezini yapımında emeği geçen mahalle sakinlerine teşekkür etti.


Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise “Darende çalışkan ve güzel insanların yaşadığı örnek ilçelerimizden biridir. Kültür merkezinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Bugün katılımcı belediyeciliğin en güzel örneğini gördüm. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin örneğini gördüm.Bu örneği sizler bizlere yaşattınız, benemeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, kültür merkezinin bir dayanışma örneği içinde yapılmasının kendisini mutlu ettiğini kaydederek, merkezin ilçenin kalkınmasında önemli bir greövi yerine getireceğini söyledi.


AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, AK Parti olarak yaptıkları hizmetlere dikkat çekti.


Konuşmalarına ardından merkezin açılışı yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:08
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolun ortasına yatan köpek D130 Karayolu'nu felç etti
    1. Yolun ortasına yatan köpek D130..
    2. Bakan Kasapoğlu’ndan Ayhancan Güven’e..
    3. Pazaryeri’ne piknikçilerden ziyaretçi..
    4. Nurhak Ensarioğlu: “15 Temmuz Hain..
    5. Suriye’den yükselen dumanlar korkuttu
    6. Türk Telekom Stadyumu’nda evlilik..
    7. Milletvekili Aydın’ın 15 Temmuz mesajı
    8. Nedeni bilinmiyor! KKTC'de kilolarca..
    9. Abdullah Gül, Şanlıurfa’da eski AK..
    10. Giresun’da minibüs şarampole..
    11. KKTC’de kilolarca uyuşturucu karaya..
    12. Amazon’dan Almanya’ya geniş istihdam
    13. Kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı
    14. Mardin’de 15 Temmuz gazilerine ziyaret
    15. Türk sağlıkçılar, Tanzanya’da 5 bin..
    16. Pakistan-Hindistan Kartarpur koridoru..
    17. Toplu ulaşım araçları 15 Temmuz’da..
    18. Başkan Çakmak’ın 15 Temmuz mesajı
    19. Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu..
    20. 11 bin noktada bin 30 kaçak yakalandı!
    21. Yolun ortasına yatan köpek trafiği..
    22. Bingöl’de 2 ayrıyangın söndürüldü
    23. Diyarbakır’da cami yapılacak..
    24. Kazada yaralanan astsubay hastanede öldü
    25. Gece yarısı attıkları ses bombası,..
    26. 2 römorkör eşlik etti! 399 metrelik..
    27. KPSS eğitim bilimleri oturumu sona erdi
    28. Öksüz'den Kaftancıoğlu'na sert tepki:..
    29. 15 Temmuz Şehidi İlhan Varank kabri..
    30. 100. Yıla Özel Bisiklet Gezisi
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!