Darende’nin tarihi yerleri fotoğraflandı

DASEV Nazım Turgut Eğitim Etkinlikleri çerçevesinde Fotoğrafçılık Eğitim Kursunun 3. uygulaması Darende’de gerçekleştirildi.

DASEV Nazım Turgut Eğitim Etkinlikleri çerçevesinde Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Enver Özyurt tarafından verilmeye başlanan "Temel Fotoğraf Eğitimi" kursunun üçüncü uygulaması 14-16 Haziran tarihleri arasında Darende’de yapıldı. Adana’dan 10 kişilik ekip ile yola çıkan gurup 14 Haziran akşamı Darende Günpınar Mahallesi Alabalık tesislerinde buluşarak konaklama için Darende öğretmen evine geçti. 15 Haziran 2019 tarihinde ilk olarak Darende Kaymakamlığının tahsis ettiği araçile Balaban Abdurrahman Erzincani Camii ve Külliyesi,Balaban’ın eski kerpiç evleri ve Balaban İçmelerinde fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Balaban’dan sonra Ozan Anıt Mezarlığı ve Levent Vadisinde çekimlere devam edildi. Dönüşte Uzunok ve Nadir Köprüsü, Darende Çarşı içi, Cumhuriyet İlkokulu, Yuvalı Sokak Tarihi Darende evleri, Tohma Kanyonu,Somuncu Baba Şeyh Hamid-İ Veli Camii ve Külliyesinde çekimler yapıldı.

Günpınar Şelalesi, Günpınar Mahallesi, Beybağı Mahallesi, Nadir Mahallesi ve Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulunda çekimler yapılarak program tamamlandı.