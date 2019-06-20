Darende’de sağanak yağış etkili oldu Malatya’nın Darende ilçesinde yoğun sağanak yağış etkili oldu.

Malatya’nın Darende ilçesinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrası ilçe merkezindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu.

İlçede etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Etkili yağış trafiğin aksamasına neden olurken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kuytu yerlerde yağmurun dinmesini bekledi.

İlçede yağış sırasında oluşan gökkuşağı ise tabloları aratmayan bir manzara ortaya çıkarttı.

Öte yandan meteorolojiden yapılan açıklamada, ilçedeki yağışın belli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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