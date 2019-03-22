Darende’de Nevruz coşkusu

Malatya’nın Darende ilçesinde Nevruz Bayramı düzenlenen etkinlikle coşkulu bir şekilde kutlandı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Nadir İlkokulundaki Nevruz programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Şube Müdürü Ali Kızmaz, Okul Aile Birliği Başkanı Levent Durukan, daire amirleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Programda İlçe Milli Eğitim Müdürü İnce örste demir döverken çocuklar ateşin üstünden atladı. Etkinlikte çocuklar yoğurt yeme, yumurta taşıma, çuval yarışı, sandalye kapmaca, balon patlatma, yumurta tokuşturma yarışması ile doyasıya eğlendi. Düzenlenen satranç yarışmasında dereceye girenler ise ödüllendirildi.

Burada bir konuşma yapan Okul Müdürü Mustafa Kızmaz, “Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’ dır. Türkler, Orta Asya’ dan çeşitli yönlere göç ederek ulaştıkları bölgelere kültürlerini taşımışlardır. Türk Dünyası ve toplulukları ile iyi ilişkiler kurabilmek ve onlarla her alanda iş ve gönül birliği yapabilmek amacıyla 21 Mart nevruz gününü içine alan hafta Türk Dünyası ve toplulukları haftası ilan edilmiştir. Nevruz, yeni gün, yeni yılın ilk günü demektir. Bugün, geceyle gündüzün eşit olduğu, günlerin uzayıp sıcaklıkların artmaya başladığı 21 Mart’a rastlamaktadır. Bu günlerde doğa da uyanıp canlanmaya başladığından Nevruz günleri, baharın da başladığı günlerdir. Atalarımız, yeni bir hayat, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihi günü, aynı zamanda Ergenekon’dan çıkış bayramı olarak da kutlamışlardır” diye konuştu.