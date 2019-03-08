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Darende’de liselerarası futbol turnuvası yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünüDarende Güldeste Eğitim Kültür ve Sosyal yardımlaşma derneğinin gerçekleştireceği"Talebe Kitap Kahve" projesi kapsamındaliselerarası halısaha futbol turnuvası yapıldı.

08 Mart 2019 Cuma 18:04
Darende’de liselerarası futbol turnuvası yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünüDarende Güldeste Eğitim Kültür ve Sosyal yardımlaşma derneğinin gerçekleştireceği"Talebe Kitap Kahve" projesi kapsamındaliselerarası halısaha futbol turnuvası yapıldı.


Darende kapalı spor salonunda turnuvanın açılış programı düzenlendi. Programa, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende Milli Eğitim MüdürüFevzi İnce, AK Parti Cumhur İttifakı Darende Belediye Başkan Adayı İsa Özkan, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, okul müdürleri ve öğretmenlerve öğrenciler katıldı. Programın açılışında bir konuşma yapan Darende Güldeste Derneği Başkanı ve Talebe Kitap Kahve projesi koordinatörüMurat Gülöz’ün dernek olarak çalışma alanlarının omurgasının gençlik hareketi ve eğitimi olduğunu ifade ederek, gençliğe yönelik eğitim kültür ve sosyal sportif çalışmalarının olduğundan söz etti.


AK Parti ve Cumhur İttifakı Darende Belediye Başkan Adayı İsa Özkan ise gençliğin önemini anlattı. Özkan, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize vereceğimiz önemle geleceğimizi teminat altına almış oluruz. Bu organize inşallah sporcu bir gençliğin yetişmesine katkı sağlar ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından açılışa özel öğrencilerin futbol karşılaşması yapıldı. Karşılaşmanın başlangıç vuruşu ise Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek tarafından yapıldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:04
  1. kitap
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