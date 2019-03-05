Darende’de gece bekçileri göreve başladı
Darende’de 6 gece bekçisi göreve başladı.05 Mart 2019 Salı 15:00
Darende’de 6 gece bekçisi göreve başladı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yardımcı olunması amacıyla görevlendirilen6 çarşı ve mahalle bekçisialdıkları eğitimin ardından göreve başladı.
Çarşı ve mahalle bekçileri gece saatlerinde cadde ve sokaklarda yaya devriye görevi yaparak şüpheli şahıslara, şüpheli araç ve olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edecekler.
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