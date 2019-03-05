Darende’de askıda kırtasiye projesi

Malatya’nın Darende ilçesindeki Nadir İlkokulu’nda Askıda Kırtasiye projesi başladı.

Okul Müdürü Mustafa Kızmaz ve MADEP (Malatya Değerler Eğitimi Projesi ) sorumlu öğretmeni Mehmet Koda tarafından hayata geçirilen proje ile yardıma muhtaç öğrenciler istedikleri kırtasiye malzemelerini alabilecek. Konuyla ilgili konuşan Okul Müdürü Mustafa Kızmaz, “Okulumuzdaki öğrencilerin kendilerinin kullandıkları kırtasiye malzemelerinin fazlasını getirip buraya koyacaklar ve ihtiyacı olan öğrenciler çekinmeden buradan alacaklar bu vesile ile çocukların kendi aralarındaki sevgi, saygı, yardımlaşmayı geliştirmek için böyle bir çalışma yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve Şube Müdürü Hüseyin Aslan okulumuzu ziyaret ederek projemizi yerinde görmüş, öğretmenimizi tebrik etmiştir. Bu projenin tüm okullara örnek olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Bu proje ile yardım yapan ile yardım alan birbirini görmediği için yardım alan öğrencinin incinmediğini belirten öğretmen Mehmet Koda ise Osmanlı zamanında bulunan sadaka taşlarından ilham aldıklarını belirtti.