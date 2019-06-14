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Darende’de 5 bin 569 öğrenci karnesine kavuştu

Darende’de 2018-2019 eğitim öğretimyılının sonunda5 bin 569 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

14 Haziran 2019 Cuma 16:48
Darende’de 5 bin 569 öğrenci karnesine kavuştu

Darende’de 2018-2019 eğitim öğretimyılının sonunda5 bin 569 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.


Darende’de 2018-2019 eğitim öğretim yılının son ders zili çaldı.Ahmet Çokyaşar ilk ve orta okulunda karne töreni düzenlendi. Törene kaymakam Enver Hakan Zengince, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Aslan ve öğrenci velileri katıldı.


Burada konuşan İlçe milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz bir yıl boyunca okul yaşantılarında gösterdikleri performansı karnelerine yansımıştır.Öğrencilerimizin değeri rakamlarla ölçülemez ama emeklerine biçilmişbirer karşılıktır” dedi.


İnce, Darende olarak eğitimde aldıkları yolun kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Ama bu yeterli değil çıtayı daha yükseklere çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı.


Kaymakam Enver Hakan Zengince ise, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Notlarınız ne olursa olsun umudunuzu , cesaretinizi, kendinize olan güveninizi kayıp etmeyin ve iyi bir tatil geçirin” diye konuştu.


Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:48
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