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Darende sporcu fabrikası olacak

Darende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Böke, Darende’de sporcu bir gençliğin yetişmesi için yatırımların sürdüğünü ifade ederek, “Darende inşallah önümüzdeki yıllarda sporcu fabrikası olacak” dedi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 17:13
Darende sporcu fabrikası olacak

Darende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Böke, Darende’de sporcu bir gençliğin yetişmesi için yatırımların sürdüğünü ifade ederek, “Darende inşallah önümüzdeki yıllarda sporcu fabrikası olacak” dedi.


Darende’demasa tenisi, tekvando, güreş ve futbol kursları açıldı. Açılış programında konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Böke, “Kurslarımıza ilçe genelinde 470 sporcu kayıt yaptırdı.Darende Kaymakamlığı ve belediyemiz bizlere ciddi destek veriyorlar. İnşallah Darende önümüzdeki yıllarda Malatya ve Türkiye’nin sporcu fabrikası olacaktır yeter ki bize verilen bu destekler devam etsin” ifadelerini kullandı.


Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ise, her türlü sportif faaliyetlere destek olacaklarını söyledi. Özkan, “Geleceğimizinteminatı olan gençlerimizin spora yönlenmesi bizleri sevindiriyor. İnşallah bu çalışmalar devam eder. Sağlam kafa sağlam vücuttabulunur anlayışı ile sporcu bir gençliğin yetişmesi için belediye olarak her türlü desteğe hazırız” ifadelerine yer verdi.


İlçe kaymakamı Enver Hakan Zengince ise, Darende’de spora olan ilginin görülmeye değer olduğunu belirterek, “Eğitim yuvası olan Darendesosyalleşme aracı olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin bir araya geldiği bu etkinlikler oldukça faydalıdır. Spor sağlıklı bir neslin yetişmesi için de dahagüzel anlam ifade ediyor. Biz de ilçede yapılacak spor faaliyetlerine her türlü desteğe hazırız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 17:13
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