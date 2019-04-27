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Darende Nadir İlkokulu’ndan MADEP başarısı

Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Nadir İlkokulu, Malatya Değerler Eğitimi Projesi’nde (MADEP) birinci dönem İl birincisi oldu.

27 Nisan 2019 Cumartesi 15:13
Darende Nadir İlkokulu’ndan MADEP başarısı

Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Nadir İlkokulu, Malatya Değerler Eğitimi Projesi’nde (MADEP) birinci dönem İl birincisi oldu.


Malatya’da düzenlenen ödül töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Okul Müdürü Mustafa Kızmaz ve MADEP proje sorumlu öğretmeni Mehmet Koda’ya plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.


Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’de, başarıyı plaketle ödüllendirdi. Malatya Değerler Eğitimi Projesi ile her ay farklı bir okulda sevgi, saygı, temizlik, hoşgörü, yardımlaşma, aile ve toplum hayatı gibi konularda etkinlik düzenleniyor.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 15:13
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