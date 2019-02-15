Darende İlçeEmniyet Müdürlüğüne yeni araç

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden Darende İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen araç dualarla hizmete başladı.

Aracın hizmete girmesi nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan ilçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince yeni aracın hayırlı olması temennisinde bulundu. Zengince“Kadim huzur, barış ilçesi kültür ve tarih ilçesi Darende’ ye başta ilçe emniyet , jandarma ve bütün kamu kurumları ile hizmet etmeye çalışıyoruz.Bugün burada İl emniyet müdürlüğümüz tarafından ilçe emniyet müdürlüğümüze tahsis edilen aracın teslim törenindeyiz. Darende için gelecek günlerin daha iyi daha güzelve daha huzurlu olması temennisi ilehepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan duanın ardındanKaymakam Enver HakanZengince aracın anahtarını ilçe Emniyet Müdür Vekili MustafaDenizhan’a teslim etti.