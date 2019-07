Darende, Arguvan ve Doğanşehir’de 15 Temmuz unutulmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Malatya’nın Arguvan, Darende ve Doğanşehir ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016’da düzenlediği hain darbe girişiminde şehit olanlar için Darende ilçesinde Çarşı Camisi’nde mevlit okundu. Daha sonra ilçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve Belediye Başkanı İsa Özkan ile birlikte ilçe protokolü şehitliği ziyaret etti. İlçe meydanında ise Darende Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü programı düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki konuşması canlı olarak izlendi.

Daha sonra söz alan İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, “Devletimizi, milletimizi birlik ve berberlik içerisinde yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Bu hain darbe girişimi planlanırken bir takım sebepleri göz ardı ettiler. Biz bin yıldır Anadolu topraklarını vatan yapmak için mücadele ediyoruz. Bu toprakları dünyanın medeniyet merkezi, kültür merkezi, adalet merkezi haline getirdik. Şehit kanlarıyla sulanan bu cennet vatanı ölürüz de kimseye teslim etmeyiz" dedi. Belediye Başkanı İsa Özkan ise, 15 Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla yine bu meydanlarda toplandıklarını anımsatarak “Rabbim o günleri bize tekrar yaşatmasın. Ülkemiz her yönüyle o kadar güzel ki düşmanı hiçbir zaman eksik olmamıştır. Her zaman dünya genelindeki düşmanlarla mücadele etmiş bir toplumuz. Türk milleti asil bir millettir. Hiçbir zaman yaptırımlara boyun eğmemiştir. Bu ve buna benzer hain darbe girişimleri her ne kadar başarılı olamasa da maalesef ülkemizde izler bırakmıştır. Bu hain planı yapanlar her ne kadar dış güçler olsa da içimizden bizim kaynaklarımızla, vergimizle beslenen bir kesimde dış güçlerin kontrolünde darbe yapmaya kalkışmıştır. 15 Temmuz gecesi askerimize, polisimize, meclisimize, vatandaşımıza kurşun sıkan, bomba atan içimizdeki vatan hainleriydi. Bu süreçten sonra toplum olarak bizler gayet temkinli hareket etmemiz gerekiyor. Birbirimizi iyi anlamamız iyi dinlememiz gerekiyor geçmişten de ders çıkarmamız gerekiyor. Bir yandan sağ-sol meselesi bir yandan Alevi-Sünni meselesi diye bir şey çıkardılar ama başarılı olamadılar. En sonunda da Müslüman kisvesine bürünüp, İslami değerleri ön plana çıkarıp ülkemizi ele geçirmeye çalıştılar, bu vatanın evlatlarını gazi ettiler, şehit ettiler. Yurt içinde yurt dışında ne kadar vatan haini varsa hepsini lanetliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, ilahiler söylendi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü anlatan sunumlar izlendi.

Arguvan’da ilk kez anma programı düzenlendi

Malatya’nın Arguvan ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Nazım Hikmet Meydanında düzenlenen anma etkinliklerine İlçe kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Emniyet Amiri Okan gündüz, İlçe Jandarma Komutan vekili Mahir Özden, CHP İlçe Başkanı Ulaş Çopur, MHP İlçe Başkanı Hasan Kınık, Kıbrıs Gazileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler için dua eden Arguvan İlçe Müftüsü Metin Bozkır, daha sonra yaptığı konuşmada, “Bu milletin zekatını sadakalarını alan, onların arasından gibi görünen, koyun postu giyen kurt misali olup bu millete tuzak kurdular. Ama bu millet tuzaklara gelmez” dedi. Daha sonra, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Gedik Tepe Üs Bölgesinde 2010 yılında teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle iki gözünü ve sağ elini kaybeden Gazi Yalçın Gedik konuşma yaptı. Gedik, “İki gözsüz yaşar, elsiz yaşar ama Türk vatansız yaşayamaz. Türk hürriyetsiz yaşayamaz, Türk bayraksız yaşayamaz. Her şey vatan için. Buna rağmen yine de şehit olamaya hazırım” ifadelerine yer verdi.

Sonrasında Arguvan merkez cami imamı Cüneyt Karataş tarafından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Doğanşehir’de anma programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün kutlandığı bir diğer ilçe de Doğanşehir oldu. İlçe Meydanında toplanan yüzlerce Doğanşehirli, ellerindeki Türk bayrakları ile ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı. Okunan Kuran’ı kerim tilaveti ve sonrasında yapılan dualarla 15 Temmuz şehitleri unutulmadı. Programa İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, Belediye Başkanı Vahap Küçük ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.