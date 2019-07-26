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Dardeci Sisi'ye terör devleti İsrail'den teşekkür!

Terör devleti İsrail, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nu (DAGF) desteklediği için teşekkür etti.

26 Temmuz 2019 Cuma 20:38
Dardeci Sisi'ye terör devleti İsrail'den teşekkür!

İsrail Dışişleri Bakanlığına bağlı "İsrail Arapça Konuşuyor" sitesine göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de dün düzenlenen DAGF 2'nci Bakanlık Toplantısı'na katılan terör devleti İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de bir araya geldi.

Sitede yer alan açıklamada, Steinitz'in, foruma verdiği destek ve bakanlarla buluşmasından dolayı Sisi'ye teşekkürlerini sunduğu aktarıldı.

Bölge ülkelerinin gaz konusunda iş birliği yapmasının önemini vurgulayan Steinitz, "Bu belki de, dönemin Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ile İsrail Başbakanı Menahem Begin arasında imzalanan barış antlaşmasından bu yana ekonomi ve enerji alanında iki ülke arasındaki en önemli iş birliği olabilir." ifadelerini kullandı.

DAGF'ın 2'nci Bakanlık Toplantısı İsrail, İtalya, Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Filistin yönetiminin Enerji Bakanlarının yanı sıra Ürdün Enerji Bakanı temsilcisinin katılımıyla Kahire'de gerçekleşmişti.

Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığından ocak ayında yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulması için bölgedeki 7 ülkenin anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.

Mısır, GKRY, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin'in içinde yer alacağı forumun ana hedeflerinin, arz ve talebi sağlayarak üye ülkelerin çıkarlarına hizmet edecek bölgesel bir gaz piyasasının kurulması olduğuna işaret edilen açıklamada, Doğu Akdeniz'deki üretici, tüketici ya da geçiş ülkelerinden herhangi birinin foruma daha sonra da üye olabileceği vurgulanmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 20:38
  1. Yuval Steinitz
  2. Doğu Akdeniz Gaz Forumu
  3. Terör Devleti İsrail
  4. Mısır
  5. GKRY
  6. Yunanistan
  7. İsrail
  8. İtalya
  9. Ürdün
  10. Filistin
  11. Doğu Akdeniz

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