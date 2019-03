Çanakkale’de, kurulduğu günden bu yana kadınların iş hayatında daha fazla yer alarak sosyal hayatlarında güçlü rol model olmalarını destekleyen Dardanel, 1000 kadın çalışanın bulunduğu Dardanel Çanakkale fabrikasında istihdam önceliğini kadınlara tanıyor.

Türkiye’nin balık uzmanı Dardanel, güçlü Türkiye kadını misyonuyla insan kaynakları alanında pozitif ayrımcılığa giderek istihdam önceliğini kadınlara tanıyor. Toplamda 1200 kişiye istihdam sağlanan ve 1000 kadının çalıştığı Çanakkale Dardanel fabrikasında özellikle bölge kadınlarının hayat mücadelelerine ve ailelerine destek olunuyor. Toplumda cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının güçlendirilmesi yönünde yaptıkları çalışmalara dikkate çeken Dardanel CEO’su Mehmet Önen, “Dardanel Türkiye’den, Çanakkale’den doğmuş bir marka. Enerjisini, heyecanını ve gücünü bu topraklardan alıyor. Çanakkale’nin hem bizim için hem de tarihimiz için oldukça önemli bir yeri var. Kadınlarımızın Çanakkale’de gösterdiği kahramanlıkları okuyarak, hissederek büyüdük. Yıllar geçmiş olsa da günümüz kadınları da her gün bir başarı hikayesine bir zafere imza atıyor. Yıllar önce Çanakkale’de tarih yazan kadınlarımızla bugün bir dünya markası meydana getirdik. Bundan dolayı da Dardanel’de kadınlara bakışımız her zaman farklı olmuştur. Dardanel Çanakkale fabrikamızda 1000 kadın çalışanımız bulunuyor. Toplamda 1200 çalışana oranladığınızda ortaya inanılmaz bir rakam çıkıyor. Bu sayının artması için her geçen gün daha fazla çalışıyoruz ve insan kaynakları alanında önceliğimizi kadınlar olacak şekilde pozitif ayrımcılık yapıyoruz” dedi.

Sosyal sorumluluk bilinci dışında yapmış oldukları tüm çalışmaları kurum kültürü olarak gördüklerini belirten Önen, “Çanakkale’de kadın çalışanların hayatlarına dokunmak bizim için oldukça önemli. Onlara sadece iş vermekle kalmıyorsunuz o kadınların hayata katılmalarını ve güçlü olmalarını da sağlıyorsunuz. Yıllar önce iş görüşmesine eşi ya da çocuğuyla gelenler, banka hesabı olmadığı için eşinin hesap bilgilerini vermek isteyen kadınlarımızın şu anda özgüveni artmış, üretime ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı görmek bizim için tartışmasız büyük bir gurur kaynağı. Bu gelişimi sadece izlemiyoruz, süreci hızlandırmak için mesleki gelişimleri için düzenli olarak eğitimler düzenliyoruz. Aileleri ve çocuklarının eğitimleri için burslar veriyoruz. Dardanel’de öncelik her zaman insani değerler olmuştur bir diğer önceliğimiz ise kadınlarımız olmuştur” şeklinde konuştu.