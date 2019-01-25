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Darbeyi organize eden Albay’a 79 yıl

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma savcısı Adnan Gümüş, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin organizatörü Albay Veysel Kavak hakkında ağırlaştırılmış 79 yıl hapis cezası verilmesini istedi.

25 Ocak 2019 Cuma 12:32
Darbeyi organize eden Albay’a 79 yıl

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Cumhuriyet tarihinin en kanlı ve hain darbe teşebbüsünde, 15 Temmuz gecesi darbenin organizatörü ve eylemlerin icrasını gerçekleştiren, sanıklara emir ve talimatları veren ismin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Veysel Kavak olduğu, savcının mütalaasında yer aldı. Savcı, Kavak’ın yaptığı eylemleri tek tek anlatarak hakkında ağırlaştırılmış 79 yıl hapis cezası verilmesini istedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma savcısı Adnan Gümüş, Akıncı üssü davasında açıkladığı mütalaasında, 15 Temmuz 2016 günü darbe teşebbüsü faaliyeti kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki darbeci sanıkların faaliyetlerinin Komuta Katı Bölgesi, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi ve Güvenlik Harekat Merkezi olmak üzere üç bölgede yoğunlaştığı tespitinde bulundu.

Darbe girişimine engel olmak için hava kuvvetleri harekat merkezinin elektriklerini kesmeye çalışan Tümgeneral Cevat Yazgılı’yı etkisiz hale getirilmesi talimatını da Kavak’ın verdiği aktarılan Mütalaada, “Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın talimatıyla ve Hava Kuvvetleri harekat merkezinin elektriklerinin kesilmesi ve çalışamaz hale getirilmesi için faaliyet yürüten Tümgeneral Cevat Yazgılı’nın etkisiz hale getirilmesi için sanık Veysel Kavak’ın görevlendirmeler yaptığı ve bizzat kendisinin de Cevat Yazgılı’ya müdahale ettiği, darbenin başarılı olabilmesi için koordinasyon faaliyeti yürüttüğü, darbe faaliyetine iştirak etmeyen ve darbenin engellenmesine yönelik girişimlerde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesindeki şahısları karalamaya yönelik beyanlarda bulunduğu,” anlatılarak, darbe faaliyeti kapsamında dava konusu işlenen tüm suçlardan cezalandırılması istenirken toplamda 79 yıl ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası istendi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:32
  1. Cevat Yazgılı
  2. 15 Temmuz
  3. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
  4. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  5. Veysel Kavak

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