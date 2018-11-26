ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan Hatice Işık, müşteki sıfatıyla 15 Temmuz’da yaşadıklarını anlattı.

Olay günü evinde bulunduğu sırada kendisini arayan arkadaşının darbe girişimi olduğunu söylediğini aktaran Işık, bu durumu ablasıyla paylaştığını anlattı.

Demokrasiye inanan bireyler olarak bu duruma tepki göstermeleri gerektiği konusunda karar aldıklarını dile getiren Işık, "Olay tarihinde 20 yaşındaydım ama darbeye karşı çıkılması gerektiğini biliyordum. Zira darbeleri konu edinen belgesellerden çıkardığım sonuç, hükümet ister iyi olsun ister kötü, darbenin iyisi olmazdı ve ülkeye zarardan başka bir şey getirmiyordu. Bu bilinçle o gece alanlara çıktım." dedi.

Ablasıyla Sincan Lale Meydanı'na gittiklerini, buradaki vatandaşlarla Ankara merkezine geçtiklerini ifade eden Işık, daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nın önüne geldiklerini aktardı.

Vatandaşların askerleri ikna etmek için çaba gösterdiğini, buna rağmen kendilerine ateş edildiğini vurgulayan Işık, "Elinde bayrak olan bir genç başından vurularak yere düştü. Bayrak bir örtü gibi üzerini kapattı. O anlar, sadece bu kelimelerle anlatılacak kadar sırada değildi. Etkisini üzerimden atmış değilim." diye konuştu.

Yaralılara yardım etmek istediklerini ancak darbecilerin kendilerine ateş ederek buna izin vermediklerine değinen Işık, yaralılardan birini çekmeye çalıştığı sırada sağ karın bölgesinde vurulduğunu belirtti.

Kurşunun etkisiyle belden aşağısını hissetmediğini dile getiren Işık, "Üç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra üç ay fiziki tedavi gördüm. Böbreğimin yarısı ve bağırsaklarımın bir kısmı alındı. Tedavim devam ediyor." dedi.

Müşteki Işık, kendisini vuran darbecilerden şikayetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.

- Yarbaydan ateş talimatı

Müşteki Savaş Şanlı da sosyal medyadan darbe girişimine ilişkin haberleri okuduğunu, ardından AK Parti Genel Merkezine gittiğini, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı alanlara çağıran konuşmasının dinlettirildiğini bildirildi.

Tanıkların Külliye'ye gideceği söylentisi üzerine vatandaşlarla buraya koşarak gittiklerini anlatan Şanlı, ellerinde bayraklarla zırhlı araçların önünü kestiklerini kaydetti.

Daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı önüne geldiklerini, buradaki darbeci askerleri ikna etmeye çalıştıklarını vurgulayan Şanlı, bir yarbayın askerlere ateş etmeleri için emir verdiğini, askerlerin de ilk önce havaya sonra da kendilerine ateş açtığını belirtti.

Yarbaya yöneldiğini ancak etrafındaki silahlı askerlerin buna izin vermediğini aktaran Şanlı, "O yarbayın yanında sivil giyimli biri vardı. Yarbayla hareket ediyorlardı. Ne konuştuklarını duymuyorduk ama yarbayın peşinden hiç ayrılmıyordu." diye konuştu.

İlerleyen saatlerde darbecilerin kontrolündeki helikopterden açılan ateş sonucu yaralandığını anlatan Şanlı, sanıklardan şikayetçi oldu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.