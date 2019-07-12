0553 313 94 23

Darbeye göğsünü siper edenlerin objektife yansıyan destansı mücadelesi

Anadolu Ajansı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, FETÖ'nün hain darbe girişiminde vatandaşların tanklara ve zırhlı araçlara karşı göğsünü siper ederek verdiği mücadele sırasında çekilen arşivindeki az bilinen fotoğrafları derledi- Ankara ve İstanbul'da 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkan halkın, darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı araçları engellediği ve ele geçirdiği anların aktarıldığı fotoğraflarda, destansı mücadeleden objektife yansıyan kareler yer alıyor

12 Temmuz 2019 Cuma 09:59
Darbeye göğsünü siper edenlerin objektife yansıyan destansı mücadelesi

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde vatandaşların tanklara ve zırhlı araçlara karşı göğsünü siper ederken çekilen, arşivindeki az bilinen fotoğrafları derledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da Türkiye'ye yaşattığı karanlık geceden objektife yansıyan destansı mücadelenin tarihi kareleri, AA tarafından derlendi. Fotoğraflarda, Ankara ve İstanbul'da 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkan halkın, darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı araçlara müdahale ettiği, darbecilerin araçlarını engellediği ve ele geçirdiği anlar yer alıyor.

Fotoğrafların çekildiği yerler arasında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kızılay Meydanı, Maltepe, TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı önü, İstanbul'da ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Taksim Meydanı, Vatan Caddesi ve Atatürk Havalimanı bulunuyor.

- Kritik noktaları ele geçirmeye çalıştılar

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında askeri araçların önünde canlarını siper eden vatandaşlar, cuntacıların amaçlarına ulaşmasına engel oldu.

Türkiye tarihinin en karanlık günlerden biri olan 15 Temmuz'da darbeciler başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ülke genelinde kritik noktaları hedef aldı.

Birçok birlikteki tank ve zırhlı araçların kışla dışına çıktığı hain darbe girişiminde, Ankara'da TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet, TÜRKSAT, MİT ve TRT ele geçirilmeye çalışıldı.

İstanbul'da da benzer görüntülerin yaşandığı gecede, stratejik bölgeleri kontrolleri altına almaya çalışan darbeciler, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini askeri araçlarla trafiğe kapattı. Atatürk Havalimanı'nı zırhlı araçlarla kontrol altına almaya çalışan cuntacılar, emniyet noktaları ve medya kuruluşları ile kritik yerlere asker gönderdi.

- Erdoğan'ın çağrısı ile vatandaşlar sokaklara indi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başta Ankara ve İstanbul olmak üzere tüm yurtta sokaklara çıkan vatandaşlar, darbecilere karşı verdikleri mücadeleden başarıyla çıktı.

Kadın, çocuk, yaşlı, genç her yaş ve meslekten vatandaşlar, bedenlerini siper edip tankların ilerlemesine izin vermedi. Vatandaşlar kimi zaman üzerlerine çıkarak, kimi zaman ise önlerine geçerek ya da yatarak tank ve zırhlı araçları durdurmayı başardı.

Vatandaşların ölümü düşünmeden darbeye karşı durduğu bu gecede 251 vatandaş şehit, 2 binin üzerinde kişi ise gazi oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:59
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. AA arşivi
  3. Anadolu Ajansı
  4. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seramik sanatında mitolojik tasvirler sergilendi
    1. Seramik sanatında mitolojik tasvirler..
    2. İTO’dan İstanbul Yaklaşımı’na yeni..
    3. Asya borsaları
    4. İstemezükçüler yine algı peşinde!
    5. Özel İnsanlar için vadi yürüyüşü..
    6. Metil alkol "ölüm saçıyor"
    7. Toplanan inek sütü miktarı Mayıs’ta..
    8. Van’da 121 kilo 940 gram eroin ele..
    9. Vakıf Katılım'dan 310 milyon liralık..
    10. Savcı Kiraz’ın şehit edildiği..
    11. "30 ile 50 hektar arasında bölgelerde..
    12. Gazeteci, Araştırmacı-Yazar Yüksel..
    13. Sanayi üretimi Mayıs’ta azaldı
    14. Mesane kanseri olanların yüzde 95’i..
    15. Dünyada 3 tane bulunan 3 bin yıllık..
    16. Burhan: "Bosna’daki katliama BM göz..
    17. Tevfik Göksu'dan İBB'nin borcu..
    18. Yaz ayında göz enfeksiyonlarına dikkat
    19. Ekrem İmamoğlu Anıtkabir özel..
    20. Fenerbahçe Beko, Westermann’ı açıkladı
    21. "Kimlik kartı" Arakanlıların..
    22. Definecilerin talan ettiği Gavur..
    23. Kadın Meclisinin Yeni Başkanı Demirözer
    24. ABD’de İlhan Ömer üzerinden ırkçılık!
    25. Kartal'da parke yüklü kamyonet yandı
    26. Tansiyon hastalarında diş bakımına..
    27. Kudüs Müftüsü fetvayı verdi:..
    28. Diş etindeki çekilmelere dikkat
    29. Adliyedeki rüşvet operasyonunda 1’i..
    30. Oltu’ya 5 bin kitaplık kütüphane
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!