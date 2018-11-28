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'Darbeye direnmeyin' diyen hainin cezası belli oldu

Kırşehir'de, 15 Temmuz hain darbe girişimi akşamı sorumlu olduğu polislere ByLock üzerinden "darbeye direnmeyin" mesajı gönderdiği tespit edilen FETÖ'nün sözde mahrem imamına örgüt yöneticiliğinden 15 yıl hapis cezası verildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:50
'Darbeye direnmeyin' diyen hainin cezası belli oldu

Kırşehir'de, 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi sorumlu olduğu polislere ByLock üzerinden "darbeye direnmeyin" mesajı attığı belirlenen FETÖ/PDY'nin sözde mahrem imamına "örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası kesildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün sözde "mahrem imamı" olduğu ileri sürülen ve daha önce meslekten ihraç edilen tutuklu sanık öğretmen Cemil Bilgin ve avukatı katıldı.

Duruşmada, Bilgin'in örgüt içerisinde sorumlu olduğu bazı polis memurları tanık olarak dinlendi. Polisler, sanığı teşhis ederek, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Bilgin'in cep telefonlarına ByLock programı yüklettiğini ve buradan bilgi aktarımı sağlandığını söyledi.

'Darbeye direnmeyin' mesajı

Örgütün Kırşehir'deki mahrem imamlarından olduğu ileri sürülen Cemil Bilgin ile ilgili ByLock içerikleri de yüzüne okunarak kendisine ait olup olmadığı soruldu. Darbe girişimi gecesine ait içeriklerde Bilgin'in, "Selim" kod adıyla "darbeye direnmeyin, birazdan askerler gelecek, silahlarınızı teslim edin." dediği belirtildi.

Cemil Bilgin, içerikleri reddederek, örgütün gizli yazışma programı ByLock'u kullanmadığını, polisleri tanımadığını, kimsenin telefonuna da bu programı yükletmediğini iddia etti.

Duruşma savcısının sanığın cezalandırılmasına ilişkin görüşünü belirtmesinin ardından sanık avukatı savunma yaptı. 

Bilgin de örgüt yöneticsi olmadığını ileri sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Kırşehir'de bazı polislere "mahrem imamlık" yapması, örgüt liderinin çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatırması ve ByLock üzerinden darbe girişimi gecesi mesajlar yazmasını da göz önünde bulundurarak, sanığı "örgüt yöneticiliği"nden 15 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:50
  1. Kırşehir
  2. 15 Temmuz darbe teşebbüsü
  3. Bylock
  4. Cemil Bilgin

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