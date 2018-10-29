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Darbeye darbe diyemiyorlar

Cumhuriyet’in vakıf başkanlığına yeniden seçilen Alev Coşkun, 27 Mayıs’ın 12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Darbesi ile aynı çuvala konulamayacağını iddia etti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 13:50

27 Mayıs’ı “darbe” değil, “devrim” olarak nitelendiren zihniyet bir defa daha hortladı...

Benim darbecim iyidir

Yakın bir zamanda yönetim değişikliğine giden Cumhuriyet gazetesinin vakıf başkanlığına yeniden seçilen Alev Coşkun,  “hareket” olarak nitelendirdiği 27 Mayıs’ın 12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Darbesi ile aynı çuvala konulamayacağını iddia etti...

27 Mayıs’ta Meclis’in feshedildiğini, anayasanın rafa kaldırıldığını, Demokrat Parti’nin kapatılıp yöneticilerinin de idam edildiğini unutan matuh, “12 Mart ve 12 Eylül’de Kurucu Meclis tayinle gelirken 27 Mayıs’ta seçimle geldi” diyerek “Benim darbecim iyidir” ilkesizliğine sığındı...

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 13:50
  1. 27 Mayıs
  2. darbe
  3. devrim
  4. Cumhuriyet
  5. Alev Coşkun
  6. 12 Mart Muhtırası
  7. 12 Eylül Darbesi

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş28 dk önce
    bunların hepsi chpkk lılardır.bunların %99 u yahudidir. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır.
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