Darbeye darbe diyemiyorlar

27 Mayıs’ı “darbe” değil, “devrim” olarak nitelendiren zihniyet bir defa daha hortladı...

“Benim darbecim iyidir”

Yakın bir zamanda yönetim değişikliğine giden Cumhuriyet gazetesinin vakıf başkanlığına yeniden seçilen Alev Coşkun, “hareket” olarak nitelendirdiği 27 Mayıs’ın 12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Darbesi ile aynı çuvala konulamayacağını iddia etti...

27 Mayıs’ta Meclis’in feshedildiğini, anayasanın rafa kaldırıldığını, Demokrat Parti’nin kapatılıp yöneticilerinin de idam edildiğini unutan matuh, “12 Mart ve 12 Eylül’de Kurucu Meclis tayinle gelirken 27 Mayıs’ta seçimle geldi” diyerek “Benim darbecim iyidir” ilkesizliğine sığındı...