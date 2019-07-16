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Darbettiği kişinin köpeğini gasbeden zanlı tutuklandı

Bursa'da darbettiği kişinin köpeğini gasbeden zanlı tutuklandı - Polis tarafından bulanan köpeğin, sahibiyle yeniden buluşması duygusal görüntüler oluşturdu

16 Temmuz 2019 Salı 11:04
Darbettiği kişinin köpeğini gasbeden zanlı tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da darbettiği kişinin köpeğini gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Millet Mahallesi Yunus Emre Parkı'nda Ö.Ş'nin önce darbedilmesi ardından da "Pekinez" cinsi köpeğinin gasbedilmesine ilişkin gözaltına alınan M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada polis ekiplerince bulunan "Hacci" isimli köpek, sahibi Ö.Ş'ye teslim edildi. Köpeğin sahibiyle yeniden buluşması duygusal görüntüler oluşturdu. Ö.Ş'nin buluşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Bursa'da Ö.Ş. (62) önceki gün parkta gezdirdiği "Pekinez" cinsi köpeğini sevme bahanesiyle yanına yaklaşan kişi tarafından darbedilmişti.

Köpeği de alarak bölgeden uzaklaşan M.B. (38) güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:04
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