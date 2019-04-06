ABD'den tehdide devam! Askeri operasyon masada'

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Venezüella'da yaşanan gelişmeler karşısında askeri müdahaleyi ciddi olarak göz önünde bulundurduklarını açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre; Yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Doğrusu, Başkan Trump'ın söylediği askeri bir seçenek de masada ve masada kalmaya devam ediyor" dedi.

'Ciddi olarak düşünüyoruz'

"Açıkçası bu çok ciddi bir opsiyon" diyen yetkili, yönetimin askeri seçeneği ciddi olarak düşündüğünü dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Venezüella'da yaşanan gelişmeler karşısında askeri müdahaleyi ciddi olarak göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre; Yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Doğrusu, Başkan Trump'ın söylediği askeri bir seçenek de masada ve masada kalmaya devam ediyor" dedi.

"Açıkçası bu çok ciddi bir opsiyon" diyen yetkili, yönetimin askeri seçeneği ciddi olarak düşündüğünü dile getirdi.