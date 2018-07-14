Şifreleri Şapka ve Kuzgun çözdü

Türkiye tarihine karanlık bir gece olarak geçen 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin arkasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Hain darbe girişiminin şifrelerinin çözülmesini sağlayan “Şapka” ve “Kuzgun” kod adlı itirafçı sanıklar, Türk yargısının elini güçlendirdi. Gizli tanıklar “Şapka” ve “Kuzgun” eski Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili albay Hakan Bıyık ile eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı tuğamiral Halil İbrahim Yıldız olduğu ortaya çıktı.

Örgüt elebaşının Türkiye’ye iade edilmesi için ABD’ye gönderilen deliller arasında yer alan iddianamede, darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün teşebbüs planını ABD’ye götürerek Gülen’e onaylattığı, girişimin de Gülen’in emriyle gerçekleştirildiğini anlatan Yıldız ve Bıyık’ın ayrıntılı ifadeleri de ABD’yle paylaşıldı.