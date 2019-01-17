Darbenin kilit ismi ve eşinin yargılandığı dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, sanıklar savunma yapıyor.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Caymaz katılırken, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) sorun olması nedeniyle tutuklu sanıklara tek tek bağlanıldı.

Duruşmada savunma yapan Kemal Batmaz'ın eşi tutuklu sanık Gonca Batmaz, eğitim hayatı boyunca ailesinin yanında kaldığını, devlet dahi kimseden maddi destek almadığını söyledi.

Jinekolog olduğunu ve tüp bebek alanında yurt içi ve dışında eğitim aldığını kaydeden sanık Batmaz, "Çok daha fazla para kazanma ihtimalim olmasına rağmen ülkeme faydalı olabilmek adına üniversite hastanesinde çalışmayı tercih ettim. Çok yoğun çalışıyordum. Öyle ki çocuklarımla bile yeterince ilgilenemiyordum. Hakkımdaki herhangi bir suçu işlemedim, kabul de etmiyorum. Eşimin tutuklanmasından yaklaşık 1 yıl sonra tutuklandım. Emniyette 1 gün sorgulandım. Bu süreçte bana bir suç isnat edilmedi. Eşimi darbeye katıldığı yönünde bir şekilde ikna etmem için evlatlarımla, ailemle ve bir doktor olarak mesleğimle tehdit edildim. Emniyette bana sürekli tutuklanacağım ve mallarıma el konulacağı söyleniyordu. Benim tutuklanmam eşimin tutuklanmasının devamı niteliğindedir. Tutuklanmam bana ve eşime baskı mahiyetindeydi. Hayatım boyunca böyle bir yapının içinde yer almadım." diye konuştu. Kızının ölümcül bir hastalığı olduğunu ve onun yanında bulunmak istediğini dile getiren Gonca Batmaz, tahliye talebinde bulundu.

- Sanık Batmaz, Mahkeme Başkanı'nın sorularına cevap verdi

Sanık savunmasının ardından Mahkeme Başkanı'nın sorularını yanıtladı.

"Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Muzaffer Bayram'ın evinde yakalandı. Bayram'ı nereden tanıyorsun?" sorusu üzerine Batmaz, Bayram'ı tanımadığını ve kendisiyle hiçbir iletişimi olmadığını savunarak, "Muzaffer Bayram'ın eşi Necla Bayram'ın babası, benim babamın arkadaşıdır. Ankara'ya gidip geldiğimde, bazen kötü hava koşulları nedeniyle bu evde kalıyordum." dedi.

Sanık Gonca Kaçmaz, "Eşiniz Kemal Batmaz, sürekli yurt dışına giriş çıkış yapmış. Hiç eşinizin davranışlarından şüphelenmediniz mi?" sorusuna, "Eşim evlendiğimizden beri sık sık yurt dışında gidip geldiği için şüphelenmedim." karşılığını verdi.

"MASAK raporlarına göre eşinizin üzerinde çok fazla gayrimenkul var. Toplamda 20 milyon lirayı buluyor. Eşiniz bu kadar parayı nasıl kazandı, biliyor muydunuz?" sorusu üzerine, "Bilmiyorum. Sadece İstanbul Fatih'teki evi biliyorum. Bizim 1 arabamız vardı, o da benim üzerimeydi. Eşim şirket aracını kullanırdı." diye konuştu.



Sanık Batmaz, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından Bank Asya'da hesap açtırıp 172 bin lira para yatırıldığının tespit edilmesine ilişkin soruyu, "Benim başkaca iki farklı bankada hesabım vardı. Kullandığım aracın modelini yükseltmek istiyordum. Eşime vekaletname çıkartmıştım. Aracı satınca eşim Kaynak Holding'de çalışırken anlaşmalı bankaları olan Bank Asya'ya benim adıma hesap açtırıp, araç satışından elde ettiği parayı yatırmış. Zaten hesabın açıldığı ve para yatırıldığı gün ve saatinde benim hastanede görevde olduğum tespit edilebilir." diye cevapladı.

FETÖ firarisi "TSK imamı" Adil Öksüz'ü tanıyıp tanımadığı sorusu üzerine Batmaz, "15 Temmuz'dan sonra televizyon haberlerinde gördüm. İsmini daha önce hiç duymadım. Baktığım bir hastanın yakını olduğu söyleniyor. Ben hastalarımı seçemiyorum." dedi.

Eşiyle akrabaları vesilesiyle tanıştığını ve severek evlendiğini dile getiren sanık Gonca Batmaz, 15 Temmuz'da nerede olduğu sorusuna şu karşılığı verdi:

"15 Temmuz'dan önce kayınvalidemin akrabasının kınası vardı. Çocuklarımı alarak kayınvalidemin Nevşehir'deki evine gittim. 15 Temmuz haberini duyunda herkes evine gitti, ben de eve gittim. Evde haberlerde olayı üzüntüyle öğrendim."

Sanık Gonca Batmaz, 2014 yılında ABD'ye hangi amaçla gittiği sorusuna, "Tüp bebek özel ihtisası için gitmiştim. Ondan önce dil eğitime, hatta daha önce eşimle tatil için Miami'ye gittim." diye yanıt verdi.

Eşiyle darbe girişiminden önce en son ne zaman görüştüğü sorulan Batmaz, "11 ya da 13 Temmuz'da konuştuk. Bana yurt dışında olduğunu söylemişti. Düğüne yetişip yetişemeyeceğini sordum. Yetişemeyeceğini söylemişti." diye konuştu.

Sanık Batmaz, eşinin mal varlığı ile ilgili bilgileri ilk defa mahkeme huzurunda duyduğunu savundu.

Mahkeme Başkanı'nın "15 Temmuz'da eşiniz Kemal Batmaz'ın Akıncı Üssü'nde bulunduğuna dair görüntüler var." hatırlatmasını yapması üzerine sanık Gonca Batmaz, "Görüntüleri televizyonda izledim. Eşime benziyor ama benzemiyor diyemem. Bilirkişi değilim. Ben onu yurt dışında zannediyordum. Çok şaşırdım şok oldum." ifadesini kullandı.

Çocuklarının isimlerini bizzat kendisinin koyduğunu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den isim için öneri almadıklarını belirten Batmaz, "Örgütün üst düzey yöneticilerinden Abdullah Aymaz ile bir telefon görüşmeniz var. Ne amaçla görüştünüz?" sorusuna, "Bu kişiyi tanımıyorum. İddianamede geçen numara eşime aittir." şeklinde yanıt verdi.



Batma, "Eşinizle boşanmak istiyor musunuz? Dosyada bu yönde dilekçeniz var. Açılmış bir davanız var mı?" sorusuna, "Psikolojik olarak hırpalandığım bir dönemde verilmiş bir karardı. Şu an öyle bir şey yok." dedi.

- "Hiçbir emir ve talimat almadım"

Sanık Gonca Batmaz'ın ardından FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava kapsamında tutuklu bulunan sanık Kemal Batmaz'ın savunması alındı.

Hakkındaki iddialar dışında savunma yaptığı için mahkeme başkanı tarafından sözlü olarak iki kez uyarılan sanık Kemal Batmaz, 15 Temmuz 2016'da Ankara Çayyolu'nda bulunan araçla hiçbir ilgisinin olmadığını, bu aracı da kendisinin oraya bırakmadığı söyledi.

"Gülen ile hiç görüşmedim. Hiçbir emir ve talimat almadım." diyen Batmaz, eşim 10 bin liranın üzerinde maaş aldığını, kendisinin kazandığıyla birlikte eve aylık 20 bin liranın üzerinde para girdiğini söyledi.



Kaynak Holding'den ayrıldıktan sonra emlak işiyle ilgilendiğini kaydeden Batmaz, birçok gayrimenkul alıp sattığını, birinin borcu bitmeden de yenisini almadığını ifade etti.



Eşinin kendisini akademiye adamış bir jinekolog olduğunu, alım satım işleriyle ilgisi bulunmadığını anlatan Batmaz, eşi adına Bank Asya'ya 172 bin lirayı kendisinin yatırdığını belirtti.



Sanığın savunmasını bitirmesinin ardından Mahkeme Başkanı, "Üzerinize kayıtlı kaç taşınmaz var? Adil Öksüz'ü tanıyor musunuz? 15 Temmuz'da Ankara'ya nasıl gittiniz?" sorularını yöneltti. Bunun üzerine Batmaz, "Adil Öksüz'ü tanımıyorum. Çok spekülatif olduğu için bu soruya cevap verdim. Diğer sorularınıza yanıt vermeyeceğim." dedi.



Tutuklu sanık Cemal İbrahim Delihisar'ın avukatının sorularına yanıt veren Batmaz'a, Mahkeme Başkanı "Avukatın sorduklarına cevap verdiniz. Bize neden cevap vermediniz?" diye sordu. Batmaz, tutukluluğundan beri istediği evrakın kendisine gönderilmediğini, cezaevi şartlarının kötü olduğunu, usulsüzlükler yapıldığını, bu usulsüzlükler giderilene kadar soruları yanıtlamayacağını söyledi.



Başkan son olarak sanığa, "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusunu yöneltti. Kemal Batmaz, "Dahlim yok ki pişman olayım. Hiçbir şekilde dahlim yok." cevabını verdi.

Duruşmaya diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.

