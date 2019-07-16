Darbeler tarihine ışık tutan müze: Hafıza 15 Temmuz

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılında açılışı yapılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi, Türkiye ve dünyadaki darbe girişimleri ile modern sömürgecilik tarihinin gelişim evrelerini gün yüzüne çıkartıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün düzenlenen törenle açılış kurdelesini kestiği Hafıza 15 Temmuz, üç yıl önce FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişiminin izlerini barındırıyor. Darbecilerin vahşetini gözler önüne seren müze, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Bin 500 metrekare alanda iki kat inşa edilen müzenin zemin girişindeki duvarda "Unutma" yazısı ile 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve onları temsilen tavandan sarkan beyaz güvercinler bulunuyor. Girişteki dev ekranda 15 Temmuz videoları ve belgeselleri gösterime sunuluyor. İkinci katta ise vatandaşları, "Göreceklerin senin hikayendir." yazısı karşılıyor.



Müzede, 15 Temmuz'da yaşananlar materyallerle anlatılırken, darbeciler ile şehit ve gazilerin o kara gecede kullandıkları eşyalar sergileniyor.

Sergilenen eşyalar arasında, Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in beresi ve kaması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyonda millete çağrı yaptığı Hande Fırat'a ait cep telefonu, gazi Bilal Özyıldırım'a ait kurşun isabet etmiş motosiklet kaskı, gazi Abdullah Çay'a ait kurşun isabet etmiş anahtar, şehit Necmi Bahadır'a ait kurşun isabet etmiş cüzdan ve fotoğraf, gazi İdris Akdoğan'a ait kurşun isabet etmiş telefon, darbecilerin kullandığı tankların ezdiği otomobil, zarar gören motosiklet, şehitlerin ayakkabıları, darbe teşebbüsünde kullanılan mühimmatlar bulunuyor.

Hafıza 15 Temmuz'da şehitlerin fotoğraflarına ve biyografilerine, darbeler ve sömürgecilik tarihine dair bilgilere dokunmatik ekranlardan ulaşılabiliyor. Şehadet Şuuru Salonu'nda 15 Temmuz'a dair 3 boyutlu videolar izlenebiliyor.

Müzeyi gezenler hatıra defterine duygularını yazabiliyor.

- Dünyada 66 yılda 531, Türkiye'de 56 yılda 9 darbe girişimi gerçekleşti

Hafıza 15 Temmuz'da, millet iradesine yapılan darbelerin tümünün ülkede ekonomik kriz, siyasi istikrarsızlık, sosyal bunalım, dışa bağımlılık ve milli politikalardan uzaklaşmalara neden olacağı anlatılıyor.

Darbeler Çağı köşesinde, 1950-2016 tarihlerinde dünya genelinde 531 darbe gerçekleştirildiği, bunların 210'unun amacına ulaştığı, Türkiye'de ise 1960-2016 tarihlerinde 9 darbe ve darbe girişimi gerçekleştirildiği bilgisi verdi.

Ayrıca, sömürgeciliğe karşı dik duranlar köşesinde, aralarında Mustafa Kemal Atatürk, II. Abdülhamid Han, Aliya İzzetbegoviç, Mahatma Gandhi ve Simor Bolivar gibi liderlerin bilgileri yer alıyor.

- "Bir kez daha tüylerim diken diken oldu"

Eşi ve çocuklarıyla müzeye gelen Sezgin Saatçi, müzeyi gezdiğinde bir kez daha dehşete kapıldığını belirtti.

Saatçi, "Gerçekten bizim ekranlardan görmediğimiz birçok detay aslında burada gizli. Bizim için yapmışlar. Çok değişik bir ortam, bir kez daha sanki o kanlı akşamı, o hain akşamı hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Tankın ezdiği otomobili yakından görünce şaşırdığını aktaran Saatçi, "Bir kez daha tüylerim diken diken oldu. Yani o vahşetin en belirgin hali." dedi.

Saatçi, müzeyi gezerken çocuklarına da 15 Temmuz'u anlattığını vurguladı.

Sezgin Saatçi, "Türk milleti hiçbir zaman esareti kabul etmemiştir. Ne bugün ne de yarın kirli eller bu ülkeye sahip olamayacak. Bu ülke hepimizin, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde birbirimizin sınırlarını işgal etmeden, birbirimizi severek mahşere kadar bu ülkede yaşayacağız inşallah." diye konuştu.

Musa Sipsivri, Hafıza 15 Temmuz'u vatan, millet, bayrak ve devlet uğruna canlarını feda eden şehitlerin anısına yapılan mübarek bir yer olarak gördüğünü anlattı.

Sipsivri, "Hiçbir zaman bu devleti, bu milleti, istedikleri kadar hainlik peşinde olsunlar, düşmanlık etsinler, diz çöktüremeyecekler, bu milleti yıkamayacaklar, bu milleti bölemeyecekler, bu bayrağı indiremeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Eşi ve çocuklarıyla müzeye gelen Halil Demirbaş, "Elhamdülillah vatanımıza, milletimize her zaman olduğu gibi sahip çıktık. Allah inşallah bu millete bir daha böyle bir şey yaşatmasın." dedi.

- "Ömer Halisdemir bizim için en büyük kahraman"

Ömer Halisdemir'in beresi ve kamasını inceleyerek dua eden İsmail Diriloğlu, duygularını şöyle dile getirdi:

"Duygu yoğunluğu yaşadık. Ömer Halisdemir'in kaması, beresi. Darbenin başarıya ulaşmamasını sağlayan kahramanın beresi... Allah bir daha öyle geceler yaşatmasın."

Halisdemir için "Bizim için en büyük kahraman" değerlendirmesinde bulunan Cafer Kaplan, "Biz ona çok şey borçluyuz. hayatımızı borçluyuz, memleketimizi borçluyuz, geleceğimizi borçluyuz. Anlatmakla bitmez." şeklinde konuştu.

Müzede onca eser arasında sadece Halisdemir'in eşyalarıyla öz çekim yapan Kaplan, "Bunda daha başka bir duygu var. En büyük kahraman diyorum. Kahramanlığın hem başı hem sonu diyorum." ifadelerini kullandı.

Rukiye Asker, müzeyi gezerken üç sene önceye gittiğini, darbe girişiminin ortaya çıkardığı vahşetin detaylarını müzeyi gezince kavradığını dile getirdi.

13 yaşında Yusuf Taha Asker, müzeyi beğendiğini, herkesin görmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'de yaşamaktan gurur duyduğunu söyledi.