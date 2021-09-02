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Medya Darbecilerin sözcülüğüne soyunan odatv, akit’e saldırdı! Hastalık numarası yalan mı?
Medya

Darbecilerin sözcülüğüne soyunan odatv, akit’e saldırdı! Hastalık numarası yalan mı?

Darbecilerin sözcülüğüne soyunarak, onları cezaevinden çıkartmak için her yolu deneyen Oda Tv, Yeni Akit'e saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 22:36:00 -
Darbecilerin sözcülüğüne soyunan odatv, akit’e saldırdı! Hastalık numarası yalan mı?

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat darbecilerine verilen müebbet hapis cezası en çok da darbe sevicileri üzdü. Darbeci generallerin rütbelerinin de sökülmesi ile iyiden iyiye kimyası bozulan "darbe destekçisi medya" bir yandan, onları cezaevinden çıkartmak için her yolu denerken diğer yandan da gerçekleri gündeme getiren Yeni Akit'e saldırıyor.

Darbe sevici Oda Tv, Yeni Akit gazetesinin manşet haberini hedef aldı!

Kurdukları cümlelerde kullandıkları ifadelerle kamuoyu tarafından alay konusu olan Oda Tv, "Akit gazetesi bugünkü manşetinde, '28 Şubatçılardan hastalık senaryosu' başlıklı bir haber yaparak, FETÖ ağzıyla konuştu." dedi. Oda Tv'nin akıl dışı ilişkilendirmelerle hedef aldığı gazetemizin ilgili haberinde,
hukukçuların görüşüne başvurularak, şu uyarı yapılmıştı:

Hastalık numarası yalan mı? Darbe seviciler!

28 Şubat darbecilerinin tutuklandıkları süreçte kulislere sızan “hepsi bir bir hastalanacak ve Adli Tıp kararıyla cezaevinden yırtacaklar” şeklindeki senaryo, cuntacıların cezaevine girmesinin ardından sergilenmeye başlandı. Tutuklanmadan önce tatil beldelerinde gününü gün eden cuntacı Çevik Bir, Çetin Doğan ve Fevzi Türkeri’nin şimdi birden bire hastalanmasının manidar olduğunu ifade eden hukukçular, “Artık er olan bu isimlere iltimas tanınırsa millet bunun hesabını sorar. Yaşlılık ve hastalık cezanın infazına mani değil” dediler.

28 Şubatçılardan hastalık tiyatrosu
28 Şubatçılardan hastalık tiyatrosu

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28 Şubatçılardan hastalık tiyatrosu

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