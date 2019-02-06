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Darbecilerin asıl hedefi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, 15 Temmuz akşamı Emniyet Acil Çağrı Merkezi'ni arayan darbe karşıtı bir askerin emniyet görevlileri ile yaptığı telefon görüşmesinin dökümleri okundu- Buna göre, olay günü Zırhlı Birlikler'deki darbecilerin asıl hedefi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi- Darbe karşıtı asker:- "(Telefon görüşmesi) Yaklaşık 7 tane (tank), arkası da geliyor, 7 tane. Mühimmat yüklemesi yapılıyor şu an. Hedefte şey, Jandarma Genel Komutanlığı'nın oraya gidilecek denildi. Muhtemelen Cumhurbaşkanlığı Sarayı"

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:20
Darbecilerin asıl hedefi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen bilgi ve belgelere karşı sanıkların beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada, olay gecesi Emniyet Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kışla içindeki darbeye ilişkin faaliyetler hakkında bilgi veren vatansever bir askerin telefon konuşmalarının dökümü okundu.

Zırhlı Birlikler'deki darbe eylemlerine ilişkin emniyet güçlerine bilgi veren asker, tümen içindeki darbecilerin tanklara mühimmat yüklemesi yaptığını ve tankların ateş ederek kışladan çıkmasını sağlamaya çalıştığını beyan etti.

Tankların kışla dışına çıkarılması halinde yaşanabilecek ölümlerden bahseden vatansever asker, telefonla görüştüğü kişiye darbecilerin asıl hedefinin Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olduğunu aktardı.

Dava dosyasında bulunan söz konusu konuşmalar şu şekilde:

Emniyet görevlisi: Emniyet buyrun, alo.

Darbe karşıtı asker: Abicim kolay gelsin. Etimesgut Zırhlı Birliklerden arıyorum. Acil durum bilgisi veriyorum.

Emniyet görevlisi: Evet.

Darbe karşıtı asker: Tankları, tankları çıkarmak için şu anda hazırlık yapıyorlar. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın emri olduğunu söylüyorlar. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı da bu işin içinde. Anladığım kadarıyla şu an tanklarda mühimmat yüklü, nizamiyede hazır bekliyor. 'Ateş ederek çıksın' diye de kesin emir verildi bilgisini aldık. İlgili yere iletin abi.

Emniyet görevlisi: Siz asker misiniz?

Darbe karşıtı asker: Evet askerim. İsmim telefon numaram lütfen gizli kalsın. Kimseyle paylaşılmasın.

Emniyet görevlisi: Rütbeli biri misiniz?

Darbe karşıtı asker: Rütbeliyim, evet.

Emniyet görevlisi: Bir saniye şu anda çıkmadılar, değil mi?

Darbe karşıtı asker: Çıkmadılar, yok ama hazırlık yapıyorlar. Şu anda mühimmat filan hazırlıyorlar, nizamiyeden 50 metre...

Emniyet görevlisi: Kaç tane tankı çıkarıyorlar?

Darbe karşıtı asker: Yaklaşık 7 tane. Arkası da geliyor, 7 tane. Mühimmat yüklemesi yapılıyor şu an. Hedefte şey, Jandarma Genel Komutanlığı'nın oraya gidilecek denildi. Muhtemelen Cumhurbaşkanlığı Sarayı.

Emniyet görevlisi: Hedef Jandarma Genel Komutanlığı doğru mu?

Darbe karşıtı asker: Yani orası. Muhtemelen şey, Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Şu an bir albayın emir komutası altında şey yapılıyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:20
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

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