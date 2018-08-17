Darbecilere takdir indirimi olmaz

28 Şubat darbe dönemine ilişkin, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, başta müebbet hapis cezası alan 21 sanığın tutuksuz yargılanması ve diğer sanıkların beraat etmesine mağdurların itirazı devam ediyor. 28 Şubat dönemi mağdurlar ve avukatları Türkiye genelinden mahkemeye gönderdikleri dilekçelerinde, 15 Temmuz darbe girişimi sanıklarının tutuklu yargılandıklarına işaret ederek, “15 Temmuz darbe teşebbüsüne iştirakten yargılanan sanıklar tutuklu yargılanırken, 28 Şubat darbesini gerçekleştiren sanıkların tutuksuz yargılanması, kamu vicdanını yaralamaktadır” ifadelerini kullanıyorlar. Cavit Tatlı istinaf dilekçesinde, “Beraatına karar verilen 68 sanığın eylemleri, ‘Anayasayı ihlal’ suçunu oluşturmaktadır. Sanıklara takdiri indirim uygulaması, suçun niteliğine açıkça aykırıdır. Bir kısım müşteki ve mağdurların davaya katılma taleplerinin reddi kararı usul ve yasayla aykırıdır” ifadelerini kullandı.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMAMALI

15 Temmuz davalarında, pek çok mahkemenin ‘darbeye iştirak edenler hakkında takdiri indirim’ uygulamadığını belirten Tatlı, “15 Temmuz darbe teşebbüsü ne ise, 28 Şubat darbesi de odur. Halkın ödediği vergilerle hazineden maaş alan, yurt savunması için kendilerine tevdi ve teslim edilen silahları halkına doğrultan, hukuku çiğneyen, halkın dini değerlerini aşağılayan, (dünyadaki bütün darbeleri, yabancı devletler organize etmesi nedeniyle) yabancı devletlerin hesabına çalışan darbecilere (darbe teşebbüsünde bulunanlara) takdiri indirim uygulanmamalı ve bunun yolu açılmamalıdır” ifadeleriyle sanıklar hakkında verilen takdir indiriminin kaldırılmasını talep etti.

15 Temmuz darbe teşebbüsünde, bu suça iştirak edenlerin ne kadar acımasız olduğunun ortaya çıktığını belirten Avukat Tatlı, “Hiçbir pişmanlık emaresi göstermeyen sanıklara takdiri indirim uygulanması hatalıdır” dedi.