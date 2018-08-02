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Darbecilere 200 davada ağır ceza

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik açılan ve karara bağlanan 200 davada, 1655'i ömür boyu olmak üzere darbeci 2453 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:18
Darbecilere 200 davada ağır ceza

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan bugüne kadar tamamlanan 200'ünde, 1655'i ömür boyu olmak üzere darbeci 2453 sanık hapis cezasına mahkum edildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok sayıda soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaların tamamlanmasıyla Türkiye genelinde açılan davalarda aralarında darbe girişimini yöneten askerlerin de bulunduğu sanıklar, hakim karşısına çıkarak hesap vermeye başladı.

Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 200'ü tamamlandı. 

Generallere müebbet

Karara bağlanan davalarda 765 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 31 sanık dörder kez, 4 sanık ise üçer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 50 general, 475 subay, 107 astsubay, 39 uzman çavuş, bir emniyet müdürü, 2 polis, 10 sivil de yer aldı.

Sanıklardan 890'ı için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 798 sanığı 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Eski 10 general, 210 subay, 92 astsubay, 120 uzman çavuş, 11 polis de müebbet hapis cezasına mahkum oldu.

Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda aralarında çok sayıda erin ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu sanıkların beraatine hükmetti.

Açılan davalardan 89'unda ise yargılamalar sürüyor. Bu davalardan 27'si Ankara'da, 12'si İstanbul'da görülüyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:18
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Darbe Girişimi Davaları
  4. FETÖ'nün darbe girişimi
  5. Anadolu Ajansı

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