Darbecilerde silah, bizde bayrak vardı

HASAN EĞRİGÖZ ANKARA

Genelkurmay Başkanlığı önünde vücuduna saplanan şarapnel parçalarıyla yaralanan Deniz, şöyle konuştu: “Darbe yapıldığını görünce içimden bir ses benim hemen dışarıya çıkmam gerektiğini söyledi. Hemen abdestimi aldım ve kendimi dışarıya attım. Arkadaşlarla toplanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gittik. Sonra emniyette bir sıkıntı olmadığı ve Genelkurmay Başkanlığı’na gitmemiz gerektiği söylendi. Biz de hiç düşünmeden oraya koştuk. Genelkurmay Başkanlığı’na yaklaştığımızda orada uçakların insanların üzerine ateş açtığını gördük. Zerre korkmadık. Arkamıza bakmadan ateşin olduğu yere gittik. O gece hiç kimse korkmuyordu. Onların ellerinde silah varken, bizim elimizde bayraklar vardı. Yerde yatan bir çocuk gördüm yaralı olduğu düşüncesiyle yanına gittim. Yanına vardığımda şehit olmuştu. O sırada askerler bizi gördü ve ateş etmeye başladı. Meğerse orada yaralanmışım ama haberim yok. Ateş kesilince tekrar yürümeye başladım. Biri yanıma gelerek ‘Ağabey sen yaralanmışsın, sırtın kanıyor’ dedi. O zaman yaralandığımı fark ettim. Acı hissetmiyordum, sıyırmıştı kurşun. Sonra bir baktık ki helikopter Meclis’in üstünden ateş ederek geliyor. Orada vücuduma saplanan şarapnel parçalarıyla yere yığıldım.”

“Bir kişiye bile ihtiyaç var”

15 Temmuz menfur darbe girişimini engellemek için Ankara sokaklarına inerek şehit olan Mesut Acu’nun eşi Fehmiye Acu ise şunları belirtti: “Mesut uyuduğu sırada bir şeylerin olduğunu fark ettim. Uçaklar çok alçak geçiyordu. Gittim Mesut’u uyandırdım. ‘Mesut garip şeyler oluyor’ dedim. Kalktı televizyona baktı ve ‘Fehmiye darbe oluyor, ben gidiyorum’ dedi. ‘Gitme’ dedim. ‘Genelkurmay’a saldırıyorlar, orada bir kişiye bile ihtiyaç var gitmem lazım’ dedi. Erdoğan’ı çok severdi. Dayanamamış ben uyuduktan sonra çıkmış gitmiş. Sabah oldu hâlâ gelmedi. Bütün çocuklarımı toplayıp Mesut’u aramaya çıktım. Her yere baktım ama bulamadım. Şehit olacağı hiç aklıma gelmemişti. 2 gün boyunca haber gelmedi. Sonra büyük oğlum kamera kayıtlarından nereye gittiğini tespit etti. Meğerse Genelkurmay Başkanlığı’na gitmiş. Orada kalabalığa ateş açtıkları sırada Mesut içeri girmiş, koridorlarda karşılaştığı askerler onu vurmuş. Şehit olmadan bir ay önce umreye gitmişti. Orada şehit olmak için dua etmiş. Nasip oldu. Onunla gurur duyuyorum. Çok güzel insandı. Bir daha olsa, bir daha evlenirim onunla. Allah ondan razı olsun.”