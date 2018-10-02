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Darbeciler promosyon paralarıyla içki almışlar

FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen astsubay S.G, örgütle ile ilgili önemli bilgiler verdi.

02 Ekim 2018 Salı 07:46
Darbeciler promosyon paralarıyla içki almışlar

FETÖ ile üniversite sınavlarına hazırlandığı sırada tanıştığını anlatan S.G, İzmir Hava Astsubaylığı Meslek Yüksek Okulunu kazandıktan sonra kendisiyle ilgilenen mahrem imamın dini sohbetler yaptığını ve ima yoluyla namaz kılmaları talimatını verdiğini aktardı. S.G. astsubay olarak çalışmaya başladıktan sonra ise örgütün maaşları karşılığında bankanın aylık vereceği promosyon paralarını da istediklerini ifade etti. Bu duruma karşı çıktığını beyan eden S.G. “Bu paralarla yüksek mevkideki örgüt mensuplarının evlerine tedbir yapabilmeleri için içki alınacağı şeklinde talimat verdiler” diye konuştu.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 07:46
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